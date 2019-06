75ème anniversaire du Débarquement : le département de la Mayenne, un territoire stratégique pour la Résistance

Mayenne, Département Mayenne, France

Pendant l'été 1944, la Mayenne va jouer un rôle stratégique. Si le débarquement a eu lieu le 06 juin en Normandie, il faudra attendre le 3 août pour que les troupes américaines arrivent jusque dans le département.

L’un des maquis actifs est basé à Saint Mars du Désert. Son but est d’empêcher les renforts allemands de monter vers la Normandie au moment du débarquement. Les résistants récupèrent les armes et les explosifs parachutés par les alliés, et les distribuent ensuite aux alentours. La Mayenne fait le trait d’union entre la Bretagne et la Normandie. La nuit, les maquisards minent les routes pour perturber les déplacements des allemands, qui circulent une fois le jour tombé pour éviter l'aviation alliée. Ils coupent aussi les lignes téléphoniques.

Le 31 juillet, les résistants mayennais vont jouer un rôle crucial. C’est la percée d’Avranches : les troupes du général Pattone avancent dans plusieurs directions, dont la Mayenne. Les maquisards vont à leur rencontre. Sur la route, ils aident au renseignement. Ils repèrent les positions allemandes, guident les américains sur le terrain pour qu’ils progressent plus vite.

A Baroche-Gondouin se trouve un autre maquis. Louis Rebourg, le maire de la commune est un de ses membres. L’histoire raconte qu’un officier allemand réquisitionne sa chambre pour une nuit. Heureusement, il ne remarque ni le dictionnaire d’anglais ni les jumelles qu’il cache dans la pièce. Un autre mayennais se distingue. Il s’appelle Daniel Chevrier, et à ses risques et périls il emmène jusqu’en Suisse une trentaine de soldats américains recherchés par l’ennemi.

Pendant tous ces événements, les habitants sont nombreux à quitter les bourgs pour la campagne. Ils attendent avec espoir la libération et vivent dans la peur des bombardements, comme celui du 8 et 9 juin à Mayenne. Les derniers combats auront lieu mi-août dans le nord-est du département.