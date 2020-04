Pendant le confinement, comment garder le lien avec les femmes victimes de violence ?

Des applications, des tchats, des e-mails... Depuis le début du confinement, les associations d'aide aux femmes victimes de violences mesurent la difficulté de ces femmes à faire appel à elles. Même si 30% de signalements de plus ont été constatés par les forces de l'ordre, les associations s'inquiètent pour celles qui ne peuvent pas appeler.

Pages Facebook et tchats

Depuis le début du confinement, l'association France Victimes 44 invite les victimes à communiquer avec elle. "On a créé une page Facebook, on essaie de récupérer dans la mesure du possible une adresse mail lorsqu'on ne peut pas être en contact direct au téléphone", explique Camille Dormégnie, directrice de l'association. Pour autant, très certainement qu'on ne touche pas toutes les" victimes. "On donne aussi tous les outils qui existent, comme l'application App-elles, on donne aussi les coordonnées de Citad'elles, et on renvoie sur les contacts disponibles pour les victimes de violences" en Loire-Atlantique.

Capacité d'accueil augmentée

Le centre d'accueil nantais Citad'elles, pour les femmes victimes de violences, mis en place en novembre dernier, reste ouvert pendant le confinement. Ce centre, ouvert 7 jour sur 7, 24 heures sur 24, constate une hausse des appels, mais a mis en place un tchat pour permettre à celles qui ne peuvent pas téléphoner de communiquer. Parmi les appelantes, "70% sont des femmes suivies par Citad'elles, et 30% sont des femmes qui étaient inconnues" de ce centre d'accueil, explique Aïcha Bassal, adjointe au maire de Nantes, chargée de la Vie associative, de l'Egalité et de la Lutte contre les discriminations. "Nous avons aussi augmenté notre capacité d'accueil", poursuit l'élue. De trois logements habituellement disponibles pour mettre des femmes et leurs enfants à l'abri, "nous sommes à une trentaine" aujourd'hui, et autant de femmes et enfants.