Coronavirus : la ville d’Epernay relance son budget participatif et double la mise pendant le confinement

Le confinement n’empêchera pas la ville d’Epernay de relancer son budget participatif, bien au contraire. A situation exceptionnelle, budget participatif exceptionnel. L’enveloppe globale consacrée aux projets d’aménagement de l’espace public des Sparnaciens est de 200 000 euros cette année, contre 100 000 euros les années précédentes. Et chaque projet pourra être financé à hauteur de 50 000 euros, au lieu de 30 000 euros les années passées.

Comme chaque année, les Sparnaciens sont invités à proposer leurs idées pour des projets d’aménagement de l’espace public mais cette 4ème édition du budget participatif se déroulera dans un contexte de crise sanitaire.

des idées nouvelles vont sortir de cette période inédite

"Cette période de confinement, a amené un certain nombre de nos concitoyens à porter un regard différent sur leur quartier, leur ville, la manière dont il voulait vivre la ville demain", estime Franck Leroy, le maire d'Epernay.

"Je suis persuadé que des idées nouvelles vont sortir de cette période inédite de notre vie et que les Sparnaciens vont vouloir, si ce n'est prendre les clés du camion, au moins vouloir peser sur les choix politiques, influer sur le cadre de vie qui est le leur et c'est la raison pour laquelle on a voulu non seulement maintenir le budget participatif, mais doubler le budget à 200 000 euros", dit Franck Leroy.

Dépôt des projets jusqu'au 30 juin

L’appel à projets est lancé ce vendredi et les projets peuvent être déposés en ligne sur le site de la ville d’Epernay, ou par courrier, jusqu’au 30 juin. La période de pré-sélection des projets et l’étude de faisabilité aura lieu du 1er juillet à fin octobre. Le vote et les résultats en novembre et décembre.

En trois éditions, une quinzaine de projets voulus par les Sparnaciens ont déjà vus le jour, tels que des équipements sportifs, des panneaux pour découvrir la ville ou encore des personnages pour inviter les automobilistes à la prudence aux abords des écoles. Six autres projets, choisis en 2019, doivent être terminés d'ici la fin de l'année.