Pendant le confinement, les réparateurs informatiques au secours des télétravailleurs

Chaque soir, à 20 heures, les Français saluent l'engagement des soignants, des caissières, des facteurs ou encore des éboueurs, mobilisés pendant la crise du coronavirus. Mais il existe un autre métier qui rend bien des services en ce moment : celui de réparateur informatique.

Baisse d'activité mais hausse des urgences

Tous connaissent pourtant une baisse de leur activité. Le confinement dissuade les clients de se rendre en boutique et les particuliers d'accueillir un réparateur chez eux. Mais leurs services sont plus utiles que jamais, alors que le télétravail est en plein boom, pendant le confinement. En cas de bug, les clients lancent de véritables appels au secours, explique Sébastien Clavier, de la société SMS Informatique à Guilherand-Granges, en Ardèche. Il vient de dépanner une enseignante. "Elle avait des cours en visioconférence programmés pour l'après-midi-même. Il faut donc être réactif et lui proposer une solution", explique-t-il. "On voit bien que quand les professionnels sont coincés par un PC ou du matériel informatique qui ne fonctionne plus correctement, _ça pose un vrai souci de conscience professionnelle_. D'autant qu'ils ne peuvent déjà pas assurer leurs prestations ou leurs services habituels".

Accompagner le passage au télétravail

Dès mi-mars, il a fallu accompagner les gens qui se sont mis au télétravail... beaucoup depuis leur ordinateur personnel, rarement équipé des outils et des logiciels nécessaires.

Certaines entreprises, elles, profitent de la baisse d'activité pour travailler sur leur parc informatique, explique Jérémie Mouz, le directeur de l'agence Docteur Ordinateur Valence Romans, qui vient d'ouvrir à Génissieux, dans la Drôme. "On va profiter que les bureaux soient un peu plus vides pour faire une migration de messagerie, des installations d'ordinateurs, des mises à jour de serveurs et pourquoi pas ouvrir des connexions de serveurs à distance pour que, justement, les télétravailleurs puissent travailler de chez eux".

Permettre la communication avec ses proches

Mais les réparateurs informatiques ne sont pas contactés uniquement par celles et ceux qui ont besoin de travailler à distance. Le confinement, c'est pesant pour tout le monde. David Maisonneuve, basé à Pont de l'Isère dans la Drôme, fait de l'assistance informatique chez les particuliers. Pendant la crise du COVID 19, il intervient à distance, et "_la demande spécifique en ce moment, c'est de rester en contact avec leurs proches_. Je pense aux seniors, qui demandent à ce qu'on leur fasse installer des outils de communication très connus, comme Skype, Messenger ou WhatsApp sur leur téléphone, pour garder un lien visuel avec leurs proches, grâce à des appels vidéos".

Ordinateur ou smartphone... il faut que ça fonctionne !

L'ordinateur c'est important... le téléphone aussi, pendant le confinement. Alors en cas de casse, les utilisateurs sont fébriles et n'ont qu'une hâte, retrouver leur portable. "_Le prix, parfois, ne rentre plus en ligne de compte_. L'important c'est d'arriver à remettre un téléphone opérationnel dans les plus brefs délais", confie Sébastien Clavier, d'SMS Informatique.

Pendant cette période, les réparateurs informatiques mettent aussi en garde contre les tentatives de piratage de vos données sur internet et les arnaques qui se multiplient. Ils vous appellent à la plus grande vigilance.