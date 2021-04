Pendant le confinement, les Toulousains de Milan Presse continuent à parler aux enfants

Pas d'école pendant plusieurs semaines, mais ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter de s'intéresser au monde. Depuis le premier confinement, en mai 2020, un site internet toulousain cartonne chez les parents et les enfants, obligés de rester à la maison.

"1 jour, 1 actu", c'est une rédaction de sept journalistes, basés à Toulouse, qui depuis 2013 décryptent l'actu pour les 8-12 ans. Le magazine papier de Milan Presse se décline sur différents supports : une émission télé sur France 4, avec des infos animées, et un site web gratuit très fourni.

Depuis le premier confinement le site internet est très consulté : 1 million de visites le premier mois en mars dernier 2020 et depuis 430 000 visites en moyenne chaque mois.

"1 jour 1 actu" s'est invité dans les familles, et a permis à certains parents de "tenir" avec leurs enfants, pendant les périodes difficiles depuis un an.

Dernièrement, le site internet de Milan Presse a par exemple publié des articles et vidéos sur le nouveau confinement, évidemment, mais aussi sur les péripéties du cargo bloqué dans le canal de Suez.

Camille Laurans, rédactrice-en-chef de "1 jour, 1 actu" :

On espère être un support pour les parents et les enseignants pour répondre à la curiosité des enfants et leur permettre de s'instruire par le biais de l'écran"