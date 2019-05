Pendant le FISE, la ville de Montpellier restreint la circulation et le stationnement

Montpellier, France

Montpellier s'apprête à accueillir le FISE ( Festival International des Sports Extrêmes) du 28 mai au 1er juin. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus. La ville prend les mesures de restrictions de la circulation et du stationnement suivantes :

Du 6 mai au 7 juin 2019 inclus La circulation est interdite rue des États Généraux (sauf organisation FISE, secours, maintenance, nettoiement, services publics).

Du 13 mai au 7 juin 2019 inclus

Le stationnement est interdit avenue du Pirée sur le parking contigu avec la rue de Rhodes.

La circulation est interdite avenue du Pirée, du Carrefour de l’Aéroport International à la place Jean Bene (sauf secours, maintenance, nettoiement, services publics).

Du 20 mai au 7 juin 2019 inclus

Le stationnement est interdit Place du Père Louis sur toutes les places.

La circulation est interdite : place Jean Bene, boulevard des Consuls de Mer, entre la place Jean Bene et l’avenue des Droits de l’Homme (sauf secours, maintenance, nettoiement, services publics).

Le sens de circulation est inversé sur l’avenue des Droits de l’Homme entre le boulevard des Consuls de Mer et le chemin de Moulares et la vitesse maximale autorisée est fixée à 30km/h.

Le stationnement et la circulation sont interdits rue des Gabares (sauf secours, maintenance, nettoiement, services publics, riverains).

Du 22 mai au 7 juin 2019 inclus

La circulation est interdite (sauf organisation FISE, secours, maintenance, nettoiement, services publics) : chemin des Barques entre la place Jean Bene et l’avenue des Droits de l’Homme, boulevard des Consuls de Mer, entre la place Jean Bene et l’avenue des Droits de l’Homme, place Jean Bene, chemin de Moulares entre la rue Moulin des Sept Cans et l’avenue du Pirée. Du 24 mai au 4 juin 2019 inclus

Le stationnement est interdit place George Frêche des deux côtés des racks à vélos.

Du 24 mai au 7 juin 2019 inclus

La circulation est interdite avenue Marie de Montpellier. Sur la voie de droite côté pair entre la rue Messidor et le pont Zuccarelli, une déviation est mise en place : elle débute via l'avenue Marie de Montpellier, le Pont Zuccarelli, le Moulin des Sept Cans, l'avenue Albert Dubout, le quai Laurens, la rue Mathieu Laurens, l'avenue du Pont Juvénal et se termine par la place Christophe Colomb.

Une seconde déviation est mis en place et débute sur la place Ernest Granier, emprunte l’avenue Raymond Dugrand, l’avenue Théroigne de Méricourt, la rue des Acconiers et se termine avenue du Professeur Étienne Antonelli. Du 27 mai au 7 juin 2019 inclus

Le stationnement est interdit sur le parking public de la contre allée de l’avenue Raymond Dugrand, sur toutes les places de stationnement entre la place Christophe Colomb et la rue Frimaire.

La circulation est interdite avenue Raymond Dugrand entre la place Christophe Colomb et la place Ernest Granier (sauf secours, maintenance, nettoiement, services publics).

Les déviations sont mises en place par : l’avenue Albert Einstein, la route de Vauguières, la rue Léonard de Vinci, l’avenue du Mondial 98.

La circulation est interdite Rue du Comté de Melgueil (sauf secours, maintenance, nettoiement, services publics, riverains). Une déviation est mise en place. Elle débute rue du Comté de Melgueil, emprunte le Quai Laurens, la rue Mathieu Laurens, la place Faulquier, le chemin de Moulares et se termine sur la rue de Comté de Melgueil.

Du 29 mai au 7 juin 2019 inclus

Le stationnement est interdit sur l’esplanade de l’Europe.