Pendant les fêtes, les gilets jaunes restent mobilisés dans le Haut-Rhin

Burnhaupt-le-Haut, France

Après l'intervention des gendarmes qui les ont évacués des ronds-points, les gilets jaunes restent mobilisés dans le Haut-Rhin. A Burnhaupt-le-Haut, au pont d'Aspach, ils se sont installés à quelques mètres de leur ancien QG, sur un terrain privé et pas question d'en bouger.

Ils ont construit une petite tente, se chauffent au bois et demandent à se faire klaxonner par les automobilistes. Ils ont abandonné les blocages, mais restent déterminés dans leurs revendications.

Les plus modestes n'ont rien eu du gouvernement

Ils sont une petite quarantaine à se relayer tous les jours, pour poursuivre leur mobilisation. Ici, une petite famille est née, ils ont réveillonné ensemble à Noël, ils étaient une petite dizaine. Parmi les habitués du campement, il y a Antoine, un retraité qui est là depuis le 17 novembre, il vient relayer ceux qui travaillent.

Cyrielle a rejoint les gilets jaunes depuis samedi Copier

Un campement a été installé sur un terrain privé © Radio France - Guillaume Chhum

Nouvelle venue sur le terrain, Cyrielle, cette mère de famille intérimaire n'a pas supporté de n'avoir pas touché de prime, comme ses collègues qui sont en CDI. Pour elle, le gouvernement n'a rien fait pour les plus modestes. Il faut qu'il lâche plus de lest, car beaucoup, comme elle, n'arrivent plus à s'en sortir.

Tous les jours, les gilets jaunes reçoivent du ravitaillement de la part des automobilistes

Pour continuer leur combat, les gilets jaunes reçoivent tous les jours du ravitaillement des automobilistes. "Une forêt noire, des bûches pour Noël," énumère Pascal, très ému de ce soutien. Les gilets jaunes demandent aussi aux particuliers de leur ramener du bois, pour se chauffer.

Rencontre avec les gilets jaunes du pont d'Aspach Copier

Ces hommes et ces femmes restent mobilisés, ils ont baissé un peu le pied pendant les fêtes. Ils réveillonneront sur leur terrain encore le 31 décembre, ils réfléchissent aussi à de nouvelles formes d' actions, après les fêtes.