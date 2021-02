Pendant les vacances de février, "le Berry mérite d'être découvert !"

Les vacances de février débutent ce vendredi soir pour les élèves berrichons. C'est la dernière zone à partir en congés pour deux semaines. Ces vacances sont généralement les plus calmes de l'année pour le Berry. "Malgré la crise sanitaire, on s'en sort aussi bien que l'an dernier", indique Fanny Piederrière, directrice de la communication de Tourisme et territoire, l'agence de développement touristique du Cher. En février, le Berry est souvent une étape sur la route des stations de ski. Cette année, ça n'est pas le cas. "Mais on remarque des réservations de dernière minute dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Les gens ont envie de se retrouver au vert", souligne Fanny Piederrière, invitée de France Bleu Berry.

Et pour la suite de la saison ? "Les gens se renseignent pour les vacances en avril, on a des appels. Mais la préparation de la saison est encore timide", poursuit la directrice de communication de l'agence de développement touristique du Cher. "On essaye de rester positif, de se dire que le Berry va profiter de cette envie de tourisme plus doux. On espère qu'il y aura un intérêt pour le Berry quand les restaurants et les sites culturels auront rouvert", conclut-t-elle.