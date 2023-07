Pendant les vacances, des patrouilles de gendarmerie pour surveiller vos maisons

Il y a actuellement une quinzaine de maisons à surveiller dans le secteur de la brigade de gendarmerie de Frouard. Des propriétaires, ayant rempli les démarches en gendarmerie ou en mairie, qui ont demandé l'aide du dispositif "tranquillité vacances". Comme à chaque saison, une patrouille qui passe dans le secteur s'arrête devant le domicile pour éviter les traces d'effraction, en l'absence des occupants partis en congés.

Rassurer les riverains

Les gendarmes Grimonprez et André patrouillent ce matin là à Bouxières-aux-Dames. Et s'arrêtent rapidement devant une maison aux volets fermés. "Quand on fait le tour, on vérifie les traces, les bris de volets. Si on peut passer dans le jardin, on fait le tour", confie l'un d'entre-eux. Depuis qu'ils font ce type d'opérations, ils n'ont heureusement jamais constaté de problème. Et pourtant, l'utilité n'est pas à remettre en cause selon le gendarme Grimonprez. "Ce sont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de nous voir car ils sont dans des quartiers paisibles donc on y intervient moins. Mais ça les rassure de nous voir un peu passer."

Si tout est conforme, les gendarmes lèvent donc le camp. Mais avant cela, il faut sortir le téléphone avec une application sur laquelle sont recensées toutes les maisons à surveiller. "On peut marquer notre passage. On pointe et on a un code couleur. Noir si on n'a pas visité depuis longtemps, rouge si ça commence à faire long et vert quand on est passé", décrit l'agent, qui rappelle également que ces opérations sont possibles également en dehors de l'été. Et pour obtenir du vert, il faut au moins un ou deux passages hebdomadaires.