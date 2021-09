Pendant trois semaines, des avions de chasse vont survoler la Creuse à grand bruit

La Creuse est régulièrement survolée par des avions de chasse puisqu'un couloir aérien traverse notre département. A partir du lundi 27 septembre, un exercice militaire important commence, notamment dans le ciel creusois. Baptisé VOLFA, il va durer trois semaines jusqu'au 15 octobre. L'armée prévient les habitants à l'avance, afin qu'ils ne soient pas inquiets par le bruit des avions.

Une trentaine de raids aériens

"Quand un avion de combat passe à basse altitude, cela fait un bruit très fort, qui peut surprendre. Sachez que ce n'est pas la guerre qui recommence, c'est simplement un entraînement des forces armées", précise le colonel Colonges, officier de rayonnement des armées en Creuse.

Pendant trois semaines, une trentaine de raids sont prévus. Les exercices auront lieu de jour comme de nuit, mais jamais après 23h. En Creuse, les vols les plus tardifs auront lieu les mardis et jeudis soirs.

Entraînement pour la lutte contre les terroristes

L'entraînement mobilise cinquante appareils, des avions de combat aux avions de transport et d'assaut en passant par les hélicoptères et les drones. 850 aviateurs français sont mobilisés, venant principalement des bases aériennes de Mont-de-Marsan et de Cazaux. Des armées étrangères participent également : des forces commandos belges, britanniques et danoises seront déployées ainsi que des appareils canadiens, espagnols et allemands.

"Ce n'est pas le défilé du 14-Juillet", plaisante le colonel Colonges. "Il s'agit de missions de basse à vol altitude pour ne pas se faire détecter, rechercher des cibles et simules des attaques. Mais il n'y aura pas d'attaque sur le sol creusois ni dans les départements à côté !" Les entraînements permettent aux militaires de préparer de futures interventions "notamment au Mali et sur le théâtre de la bande sahélo-saharienne contre les terroristes islamistes".

Cet exercice national se concentre sur trois zones d'entraînement dans le Massif central, le Nord-Est et le Sud-Ouest. Hormis la Creuse, neuf départements seront survolés : la Corrèze, le Cantal, la Gironde, les Landes, le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Vienne, le Puy-de-Dôme et la Marne.