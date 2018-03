Pour promouvoir une autre idée du web, la Social Good Week se tient jusqu'à mercredi prochain. 130 événements à travers 23 villes de France dont Bordeaux et Libourne. Cette semaine est organisée notamment par HelloAsso, la plateforme de collecte de paiements en ligne pour les associations, basée à Darwin, à Bordeaux. L'idée est de faire découvrir au grand public les initiatives qui sont prises un peu partout en France, pour rendre le numérique accessible à tous, en mettant en avant les sites solidaires.

Il existe un autre web au service de l'intérêt général.

"Il s'agit de savoir dans quel web on vit et comment on le consomme, explique Charlie Tronche, le directeur de la communication et des partenariats de l'entreprise bordelaise HelloAsso. Le web est aux mains de grands monopoles qui viennent de la Silicon Valley ou de Chine. On veut montrer qu'il existe un autre web au service de l'intérêt général et pas seulement pour rétribuer des investisseurs. On va découvrir par exemple comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour mieux s'alimenter. Il existe une myriade d'initiatives qui, si elles sont connues, peuvent être utiles au plus grand nombre".

Les évènements en Aquitaine :