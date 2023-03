"Pendant une semaine, le Zénith devient une fourmilière" : la Fabrique Opéra prépare Tosca à Orléans

Sous la tente qui abrite les maquilleurs et maquilleuses de la Fabrique Opéra Annabella, choriste amateur au sein de La Musique de Léonie, profite de "son" moment : "je me fais maquiller une fois par an, et j'adore, j'ai l'impression d'être une star". Autour d'elle, Maelis et Mélissa, élèves au lycée Jean-Lurçat à Fleury-les-Aubrais, découvrent l'univers du spectacle, ses impératifs : il faut aller vite, que les choristes, les figurants, les solistes, soient prêts à temps pour monter sur scène.

ⓘ Publicité

Dans la salle du Zénith d'Orléans, l'ambiance est plus feutrée. Cécilia Arbel et François Almuzara répètent leur rôle sous l'oeil du metteur en scène, Didier Girauldon. Elle est Floria Tosca, amoureuse du peintre Mario Cavaradossi, et dont le méchant, Scarpia, est aussi amoureuse. Le reste est histoire de trahison, de jalousie, c'est un drame à l'italienne, sur la musique de Puccini, une des oeuvres majeures de l'opéra italien.

Tout est fait pour accompagner les spectateurs

Mais comme chaque année, tout est pensé pour que ceux qui ne connaissent rien à l'opéra ne soient pas perdus. "Il y aura des moments de pause, sur scène, pour expliquer les actions" explique Corinne Barrère, la chef de choeur. "Nous faisons toujours en sorte d'accompagner les spectateurs, même ceux qui auraient pris leur place au dernier moment et n'auraient pas eu le temps de lire le livret". Elle encadre les choristes, tous des amateurs. Qui cette année n'ont pas beaucoup à chanter, mais qui ont aussi leur place dans le spectacle, ils sont parmi les piliers de ce projet.

Maelis et Mélissa, élèves au lycée Jean-Lurçat de Fleury les Aubrais, maquillent Annabella, choriste sur la Fabrique Opéra © Radio France - Anne Oger

La Fabrique Opéra à Orléans en est à sa 8ème édition et pour beaucoup des intervenants de ce projet participatif, coopératif, mêlant musiciens et chanteurs professionnels, lycéens, étudiants, apprentis, et bénévoles, se retrouver au Zénith d'Orléans pour la dernière ligne droite, c'est un moment particulier. "Ici pendant une semaine c'est une fourmilière, chacun participe en fonction des besoins" résume Philippe Barbe, membre du conseil d'administration, qui assure les visites du Zénith autour du projet.

Favoriser l'accueil de tous les publics

Lui a notamment encadré ce qu'il appelle "les publics empêchés", qui participent eux aussi au projet. "Nous avons accueilli des élèves de l'institut régional pour sourds et déficients auditifs de Saint Jean de la Ruelle. Ils ont réalisé pour nous les badges, des affiches, et ils viennent voir le fruit de leur travail". La Fabrique Opéra prévoit aussi, sur les trois représentations, un dispositif spécifique pour les déficients visuels. Et met en oeuvre également ce qu'elle appelle "l'opéra suspendu" : lors de l'achat les spectateurs se voient proposer d'ajouter un euro pour financer des places pour les personnes démunies.

Dans la salle au pied de la scène, Manel et Oriane rejoignent Paula Dartigues, la costumière. Elles sont élèves en seconde au lycée Saint Paul Bourdon Blanc à Orléans. "Nous avons travaillé sur les costumes des prêtres" explique Oriane, "et plus spécifiquement nous avons cousu des capes". Manel sa camarade dissimule mal une certaine émotion : "on va voir les costumes portés pour la première fois, c'est très stressant".

"On a pensé des choses toute l'année et elles se rassemblent ici"

C'est un moment que savoure Paula Dartigues, qui elle travaille sur les costumes de Tosca depuis un an. "C'est vrai que c'est un moment très fort pour eux, mais surtout, les élèves se rendent compte ici que ça n'est pas que sur un costume qu'ils ont travaillé. Le Zénith c'est le moment où tout s'assemble, il y a le décor, le maquillage, les costumes. On a pensé des choses et elles se rassemblent ici. C'est très fort". Quentin Delépine, l'assistant au metteur en scène, savoure lui aussi : "on rassemble toutes les pièces du puzzle, et d'un coup l'émotion saisit un peu tout le monde".

Quentin Delépine fait partie de ces jeunes, pour qui la Fabrique Opéra a été un premier pas dans la profession, voire un révélateur de vocation. "Moi j'étais élève au Conservatoire d'Orléans, ici c'était un stage et ensuite tout s'est enchaîné". Vanessa Neuville, enseignante en esthétique au lycée Jean-Lurçat, qui participe au projet depuis quatre ans, a vu elle aussi certaines de ses élèves se découvrir, grâce au projet, une vocation. "On a des élèves qui sont parties vers des écoles de maquillage pour travailler dans le monde du spectacle".