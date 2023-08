Pendant vos vacances, les conciergeries du Berry s'occupent de tout

"Profitez de chez vous, on s'occupe de tout !" : tel est le slogan de la conciergerie dirigée par Gaëlle Leconte depuis un an. Son activité est basée à Vatan mais elle doit gérer 40 maisons dans un rayon de 60 kilomètres. La demande ne cesse de décoller. "L'idée, c'est de prendre soin des résidences des propriétaires. Il y a ceux qui louent leur bien à d'autres personnes et ceux qui ont une résidence secondaire et veulent une surveillance pendant leur absence. Dans les deux cas, on s'en occupe", détaille la gérante.

De très fortes responsabilités et une réactivité immédiate

Tout y passe : faire les lits, nettoyer le linge, surveiller qu'il ne manque rien dans la maison, passer le robot dans la piscine, tondre la pelouse... "On s'adapte aux demandes de nos clients", poursuit Gaëlle Leconte, avec un bac sous les bras. À l'intérieur, on y trouve de nombreux produits d'entretien. "Je n'ai jamais eu autant de papiers toilette !", plaisante-t-elle. Les journées de travail sont longues, il faut répondre aux sollicitations en permanence. "S'il y a un gros orage à deux heures du matin, je peux aller voir en 20 minutes pour vérifier qu'il n'y a pas de dégâts", précise Gaëlle Leconte.

Ce jour, nous la suivons dans une maison de Reuilly. Les propriétaires louent leur habitation à des vacanciers, en leur absence. Gaëlle Leconte et ses équipes - elle a recruté quatre personnes - doivent tout vérifier. Olivier s'occupe de l'extérieur. "Avant, je faisais du jardinage et du bricolage pour du service à la personne. Là, c'est un peu la même idée. J'aime bien que tout soit nickel pour les propriétaires et tout soit confort pour les personnes qui passent leurs vacances", explique-t-il. Il nettoie le filtre et passe le robot au fond de la piscine pour qu'elle soit toute propre.

Une demande de plus en plus forte dans le Berry

Ce service se paye évidemment. La conciergerie propose des forfaits. Et lorsque des propriétaires louent leur bien, une commission de 25% est attribuée aux équipes de Gaëlle Leconte. "Nous avons multiplié par deux nos tarifs en vue des Jeux olympiques. Peut-être qu'on les baissera à nouveau si on constate que ça ne correspond pas au marché. Mais il y a déjà une demande, on sent un frémissement", explique-t-elle.