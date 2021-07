Pendant vos vacances, les concierges de quartier de Cambrai surveillent aussi vos maisons

"C'est une sécurité supplémentaire, c'est rassurant" assure Louis, habitant du quartier Victor Hugo qui fait appel depuis 3 ans à son concierge de quartier à chaque vacances.

Emmanuel Labadie, qui explique qu'il signale la demande à la police dans le cadre de l'opération tranquillité vacances, mais qu'il va lui ensuite faire d'autres rondes

On peut passer plusieurs fois dans la journée car on est toujours dans notre quartier, on peut passer plusieurs fois à des heures différentes et c'est beaucoup plus sécurisant, aussitôt qu'il y a un problème on peut le voir et alerter les gens dans un premier temps et la police si c'est nécessaire