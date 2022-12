Pensez à faire ramoner votre cheminée pour le Père Noël !

A Nantes, Léo ne passe pas inaperçu avec sa fourgonnette rose au slogan prometteur : "Pour votre sécurité, faites-vous ramoner !" Employé par Ramonetout, la société intervient dans tout le Grand Ouest pour entretenir les conduits de fumée. Léo se gare chez Antoine, un client qui n'a pas fait ramoner sa cheminée depuis longtemps : "J'ai traîné ! Je l'ai fait ramoner l'été, je crois, il y a un an et demi." Antoine ignorait, au passage, qu'en Loire-Atlantique le ramonage des conduits est obligatoire deux fois par an.

Une fois installé, Léo le ramoneur a un cérémonial bien établi. Il met une bâche la zone devant la cheminée, branche l'aspirateur pour récupérer les suies qui retombent et passe le hérisson de ramonage : "Je vais venir frotter les parois sur toute la longueur pour faire tomber les dépôts de suies qui se sont collés au fur et à mesure." La difficulté dans cette maison, c'est la hauteur du conduit : plus de 10 mètres !

Chaque jour, Léo intervient chez une dizaine de clients. Les gens appellent le ramoneur à cause du froid mais aussi la peur des coupures d'électricité : "J'ai beaucoup de clients qui avaient un poêle à bois qu'ils n'utilisaient pas depuis mal d'années et qui se disent que ça pourrait resservir cette année". Le ramonage chez Antoine se termine : "C'est tout bon ! J'ai cru au début que ce serait beaucoup plus sale quand je voyais comment ça fumait mais ça reste raisonnable."

Avec sa fourgonnette rose, Léo le ramoneur ne passe pas inaperçu. © Radio France - Anne Bertrand

Une cheminée mal ramonée, c'est prendre le risque que le conduit prenne feu car la suie est très inflammable. "Et le plus grave", explique le ramoneur, "c'est quand il y a du goudron dans le conduit. C'est une sorte de croûte qui vient se déposer, de la suie qui a gonflé avec l'humidité, et ça peut être dû à du bois un peu trop humide qui a été brûlé." Léo en profite pour rappeler quelques conseils : "brûler du bois le plus sec possible, pas du bois vernis et éviter les résineux."

L'autre risque, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore, mais potentiellement mortel. Et dans un conduit trop encrassé, les gaz de combustion peuvent être refoulés. Les suies sont aussi source de pollution, d'ailleurs Léo repart avec : "Ce sont des déchets catégorisés, on ne peut pas les jeter n'importe où."

Antoine va pouvoir réutiliser sa cheminée, le père de famille adore "l'ambiance, le côté chaleureux du feu avec un bouquin ou un jeu de société". En faisant ramoner sa cheminée, il a pensé aussi... au Père Noël ! "Comme ça, on lui prépare le terrain", dit-il dans un éclat de rire.

