Pensez à la santé des facteurs quand vous commandez sur internet

La direction de la Poste indique qu'en raison de la réduction de ses effectifs compte tenu des mesures de confinement, La Poste a décidé de fermer exceptionnellement ce samedi 21 mars ses bureaux de poste et ses services de tri, de distribution du courrier et du colis.

Dès lundi 23 mars, 13 bureaux de La Poste seront ouverts dans le Vaucluse, pour mettre à disposition de ses clients les services les plus prioritaires.

Les syndicats de la Poste estiment que les gestes barrières ne suffisent pas pour rassurer les postiers aux guichets ou les facteurs en contact proche avec les usagers de la Poste.

Des postiers sont malades à la Tour d'Aygue, Cavaillon, Vaison la Romaine et Valreas. Pour l'instant il ne s'agit que de suspicions de Covid-19 mais les bureaux sont fermés. Fermeture également du bureau de poste Carpentras Serres. Les colis restant dans l’agence postale seront distribués lors de la réouverture.

SMS pour remplacer la signature quand le facteur remet un colis

La Poste a décidé d’adapter son organisation du travail, ses processus et de prioriser ses flux afin de sécuriser encore davantage les conditions d’exercice des missions des postiers.

Par exemple, les équipes s’organiseront en brigades dans les plateformes de tri de colis et de courrier pour étaler l’activité et limiter la promiscuité entre collègues.

Les process clients continueront à être adaptés pour éviter tout contact. Les échanges de SMS remplaceront les signatures sur smartphone. Après s’être annoncés, les facteurs déposeront les repas devant la porte du domicile du client.

Trop facile de commander sur internet sans penser aux facteurs pour Sud PTTT 84

Bruno Verdi, le responsable de SUD PTT en Vaucluse demande aussi aux usagers de La Poste de changer leur attitude pour réduire leurs contacts avec le facteur... En commençant par limiter leurs commandes inutiles sur internet car "c'est trop facile de cliquer sur internet pour commander un DVD sur un site internet mais il faut penser aussi aux missions essentielles de la Poste, sans oublier les agences bancaires postales pour ceux qui n'ont que La Poste comme banque. La direction de la poste pronostique une augmentation de 50% du trafic colis. Il ne faut plus signer le bon de remise pour évitez les contacts avec le facteur".

Deux semaines pour retirer son colis après réouverture du bureau

La direction de La Poste en Provence Alpes Côte d'Azur précise que concernant les recommandés et colis qui seraient en attente de retrait dans les bureaux de poste fermés, les clients pourront les récupérer pendant deux semaines à compter de la réouverture effective du bureau.

Concernant les opérations bancaires, en plus des 1600 bureaux fournissant l’offre globale, des milliers de conseillers bancaires sont mobilisés pour apporter conseils et réponses aux questions des clients. La Banque Postale contacte actuellement ses clients pour limiter leurs déplacements et les accompagner à distance par téléphone ou via les applications numériques.