Pente Douce, nouvelle marque mayennaise de chaussettes ultra-performantes pour cyclistes

À l'heure du départ de la 106e édition du Tour de France, rencontre avec les fondateurs mayennais de la marque Pente Douce. Ils viennent de créer une paire de chaussettes pour les cyclistes amateurs et professionnels. Une innovation pleine de succès et fabriquée en France !

Département Mayenne, France

Pente Douce c'est d'abord une histoire d'amitiés entre trois anciens employés du magasin de sport Décathlon de Laval. Maurane, Paul, Timothée, tous âgés de moins de trente ans. Début 2019, l'envie d'entreprendre ensemble et dans le domaine sportif prend le pas sur le reste. Le trio accorde leur violon autour d'un projet : la marque Pente Douce. Après une campagne de financement participatif, ces Mayennais livrent leurs premières chaussettes pour cyclistes en mai. Ils revendiquent déjà 200 clients.

Leur idée de chaussettes ultra-performante a germé devant la télévision. "En regardant le Tour de France, en se rendant sur les courses cyclistes" explique Timotée Chemineau, un des co-fondateurs de 27 ans de Pente Douce. "À chaque fois on s'apercevait que tous les coureurs avaient des chaussettes hyper designs et originales. Donc en plus de mettre de la couleur sur les mollets des cyclistes, on apporte de la qualité et du confort" termine ce jeune entrepreneur.

Ces chaussettes, modèle bleu blanc rouge, ou modèle marinière sont en Elasthanne et polyamide. Pas de coton donc pour éviter les irritations d'après Mauranne Helbert, la designer des produits. "On a enlevé les bandes de serrage qui faisaient coupe-sang. Ces chaussettes permettent un bon maintien de la cheville. On a travaillé sur des renforts sous le pied pour avoir une sensation de petit coussin" énumère la professionnelle.

Conquérir le marché du cyclisme pro

Les chaussettes Pente Douce se veulent performantes et confortables. Elles sont fabriquées dans une entreprise à Limoges et Pente Douce est déjà labellisée Made in France. Une paire coûte 20€ et elles sont disponibles sur internet. L'objectif des fondateurs mayennais, à terme, c'est de les voir aux pieds des coureurs professionnels, du Tour de France mais aussi des Boucles de la Mayenne par exemple. Maurane, Timotée et Paul seront présents à Renazé le 14 juillet pour présenter leurs chaussettes pour cyclistes, à l'occasion du Trophée Madiot.