Présidentielle : pénurie d'assesseurs dans la Marne et les Ardennes

Plusieurs communes champ-ardennaises lancent des appels pour trouver des assesseurs afin de tenir les bureaux de vote dimanche pour le second tour de la Présidentielle. C'est le cas à Nouzonville, Reims, ou encore Epernay.

Franck Leroy, le maire d'Epernay dans la Marne n'a jamais vu cela. C'est la première fois que les 18 bureaux de vote de sa ville se retrouvent en manque d'assesseurs. Il a donc anticipé en téléphonant à certain électeurs pour leur demander d'être bénévoles dimanche dans les bureaux. Ce travail est simple, il s'agit de vérifier le bon fonctionnement du scrutin, de contrôler l'identité des personnes qui viennent voter, de les faire émarger et signer sur les registres de vote.

Franck Leroy, le maire d'Epernay regrette le manque d'assesseurs dans les bureaux de vote Copier

Et si personne ne se porte volontaire?

Le maire d'Epernay rassure: "si nous n'arrivons pas à trouver du monde, les bureaux de vote pourront quand même fonctionner, ils seront ouverts mais les différentes procédures prendront plus de temps et c'est là que les files d'attente pourront s'allonger". Heureusement dans sa commune, le dépouillement se fait grâce à des machines et cela pose moins de difficultés. Dans l'idéal, à Epernay, il faudrait que 36 assesseurs se fassent connaître ou au moins 18.

Je suis volontaire, comment faire?

Si vous avez envie de participer au second tour de la présidentielle en donnant un peu de votre temps dans un bureau de vote, il vous suffit de vous rapprocher dès maintenant de votre mairie et du service élections. Une réunion sera organisée d'ici la fin de la semaine pour donner aux bénévoles quelques consignes et détails pour que tout se déroule correctement le jour J.