Pénurie d'eau dans un hameau d'Avène

D'ordinaire, un captage fournit l'eau du robinet dans trois hameaux d'Avène. "On n'arrive jamais à sec", affirme Emilie Dequied, habitante du hameau de "Les Planes".

Mais dimanche matin, la conseillère municipale a averti les habitants d'une rupture de l'eau courante pendant 24 heures.

"Ca a été un branle-bas de combat. On a dû mettre en place un système pour abreuver les bêtes", explique encore l'habitante, qui élève 300 brebis et agneaux. L'exploitation a donc mis en place une rotation avec des tracteurs et une pompe à eau, aidés par les voisins qui leur ont prêté une pompe et gardé le troupeau.

Si les bêtes ont pu être abreuvées, impossible en revanche de nettoyer le matériel de traite. La ferme a donc dû jeter

200 litres de lait, pour un manque à gagner de 2000 euros puisque l'exploitation transforme son lait en glaces et en yaourts.

Des camion-citerne du département ont été mandatés pour réapprovisionner le captage. Ils viendront apporter l'eau des termes d'Avène tous les trois jours, jusqu'à ce que la pluie fasse son retour. Si de nouvelles pénuries venaient à se produire, des solutions sont étudiées.