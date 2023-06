Pénurie d'eau : les professionnels du lavage de voitures réclament de l’aide pour transformer leurs stations

Le ministre de la Transition écologique a glacé les propriétaires de stations de lavage de voitures en indiquant hier sur CNews que deux tiers des nappes phréatiques en France “sont sous la normale”. Conséquence d’un lourd déficit pluviométrique depuis l’été dernier. En Normandie, de premières mesures de restrictions de l’eau ont été décidées cette semaine par la Préfecture de l’Orne. Pour l’instant, aucune station de lavage de voitures n’est impactée par le premier arrêté préfectoral, mais la situation risque de rapidement se dégrader redoute Patrick Aubry, référent national des laveurs de voitures au sein de la fédération nationale de l'automobile et propriétaire de trois stations de lavage dans le Calvados.

Patrick Aubry : "À partir du moment où les nappes sont sous les niveaux les plus bas, il y a des risques de restrictions d'eau dans tous les domaines, et notamment le lavage. L'année dernière, plusieurs stations de lavage ont été fermées et elles n'ont quasiment pas été indemnisées. Elles ont simplement eu le droit au chômage partiel pour les salariés, ce qui ne représente pas grand-chose puisque la masse salariale est très faible dans nos très petites entreprises”.

Ces fermetures étaient inattendues l’été dernier. Est-ce qu’un plan est désormais prévu ?

On a donc interpellé les préfets et les ministères pour leur demander de nous indemniser via des procédures locales. Pour l'instant aucune réponse. D'ailleurs le nouveau guide sécheresse ne prévoit pas d' indemnisation pour nous.

Combien de litres d'eau sont consommés pour un lavage de voiture ?

Alors pour un lavage de voiture à haute pression dans un centre de lavage, c'est environ 60 litres. Pour un lavage au portique automatique ou au rouleau pour le plus simple, c'est 160 à 300 litres en fonction des programmes.

La transformation des stations pour utiliser de l’eau recyclée

L’enjeu pour vous c’est de transformer vos stations pour qu’elles utilisent de l’eau recyclée ?

C'est la solution d'avenir pour évidemment garder les stations ouvertes. À condition qu'on ait la certitude de rester ouvert. L’année dernière, ça a changé en cours d’été dans le Calvados. J’ai équipé deux de mes stations (Douvres-la-Délivrande et Courseulles-sur-Mer) et j’attends encore un peu pour ma troisième station située à Saint-Contest. Il a fallu faire le dos rond compte tenu des pertes de l’année dernière.

Combien ça coûte et est-ce que vous avez des aides financières ?

Lorsqu'on peut recycler à plus de 70 %, ça coûte entre 50.000 et 150.000 € selon le type de stations. On peut avoir des subventions mais évidemment, il y a un dossier à monter puis il faut passer par les rouages administratifs et ça peut demander plusieurs mois.

“Laver en station est plus écologique”

Il faut que tout le monde sache bien que c’est écologique de laver sa voiture dans une station. Parce qu’on récupère toutes les boues, toutes les saletés, puis on les fait retraiter en centre d'épuration. Alors qu’avec un lavage dans la nature ou dans des endroits qui ne sont pas équipés, toutes ces pollutions vont dans la terre. Donc au-delà de faire le business, on a aussi une notion d'écologie.