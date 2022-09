Pénurie d'énergie : à Saint-Sever la mairie éteint tous les lampadaires la nuit

Dans les Landes, la commune de Saint-Sever a décidé d'éteindre tous les lampadaires de sa commune à partir du jeudi 15 septembre 2022, entre minuit et 6 heures du matin, pour faire face à la crise énergétique qui menace le pays cet hiver.

La nuit noire choisie par une commune des Landes de 5000 habitants. Saint-Sever a décidé de couper l'éclairage public dans toute la ville entre minuit et 6 heures du matin à partir du jeudi 15 septembre 2022 pour faire face à la crise énergétique qui menace la France cet hiver. Depuis 2015 déjà, la commune n'allume plus les lampadaires dans les lotissements. "Il faut être conscient que l'électricité va venir à manquer dès cet automne", justifie le maire Arnaud Tauzin (LR).

"Il faut la préserver l'énergie pour ceux qui en ont l'usage le plus important, notamment les particuliers, les industries qui sont importantes à Saint-Sever. Il faut donc la supprimer là où elle est le moins prioritaire. Je crois que de minuit à six heures du matin ce sont vraiment des horaires où peu de monde circule. Il faut qu'on se réhabitue à ce qu'il se passait par le passé, il n'y avait pas d'éclairage la nuit !", poursuit-il.

Réactions dans les rues de Saint-Sever

Dans les rues de Saint-Sever, tout le monde salue l'effort pour l'environnement. "Si il n'y a personne à cette heure, ça ne sert à rien", lâche Chantal. "Et ça fera faire des économies à ville." D'autres se posent quelques questions. "La sécurité des gens, les chutes des personnes âgées et puis les agressions possibles. Certains peuvent se dire qu'on ne les verra pas donc ils tenteront quelque chose", estime Pascal. "C'est une bonne chose mais il faut voir avec le temps ce que ça représente pour les automobilistes et les cyclistes", analyse Marie. Une autre habitante lance même une autre idée : éteindre toutes les vitrines des commerçants.

