Pénurie d'urgentistes : les hôpitaux vendéens tirent la sonnette d'alarme

Il manque une trentaine d'urgentistes dans les établissements de santé vendéens, les services sont en tension en cette période de forte activité liée aux vacances, et à la reprise épidémique. Les responsables d'hôpitaux recommandent d'éviter les urgences autant que possible.

Les hôpitaux de Vendée tirent la sonnette d'alarme concernant la pénurie d'urgentistes. Il manque une trentaine d'entre eux pour assurer sereinement la mission de soin dans le département, d'autant plus en cette période de vacances où l'activité est élevée. Conséquence, les établissements de santé s'inquiètent d'une forte tension dans les services d'urgence.

Privilégier si possible le médecin traitant

Afin de ne pas les engorger davantage ce week-end prolongé, Francis Saint-Hubert, le directeur général du Centre hospitalier départemental de Vendée, incite les Vendéens à ne se rendre aux urgences qu'en cas de nécessité absolue :"S'ils peuvent éviter de venir aux urgences ça serait bien. Il faut privilégier le recours à son médecin traitant ou contacter le 116 ou le 117. Après, il ne faut hésiter non plus, s'il y a urgence, on va à l'hôpital. On ne refusera pas de patients, seulement, on recommande d'appeler auparavant le 15 qui orientera le patient vers le service le mieux adapté pour la prise en charge", précise Francis Saint-Hubert.

Parmi les raisons de cet engorgement des urgences, le directeur général du CHD Vendée explique qu'elles sont multiples :"Il y a beaucoup de vacanciers dans le département, il y a aussi pour les enfants l'épidémie de bronchiolite qui est arrivée plus tôt que prévue. Et puis, bien sûr la reprise épidémique se fait sentir ces jours-ci. Nous avons eu 12 à 13 patients en réanimation, désormais nous en comptons neuf. On insiste donc sur l'importance de la piqûre de rappel pour celles et ceux qui se sont fait vacciner il y a plus de 6 mois et qui n'ont plus de défense immunitaire suffisante ."