Pénurie de beurre bio en Mayenne: ça pourrait durer jusqu'en mars

Depuis près d'un mois, la Mayenne est touchée par une pénurie de produits laitiers bio. Le beurre est le premier impacté, mais les fromages, les yaourts et le lait bio sont aussi concernés dans une moindre mesure. Une situation qui résulte de la faible production de lait bio cet automne.

Ceux qui achètent régulièrement des produits bio s'en sont sans doute aperçu: ces dernières semaines, il est difficile de trouver du beurre en Mayenne. Dans les magasins spécialisés comme dans les grandes surfaces, les rayons sont à moitié vides et certaines marques manquent à l'appel. "C'est la première fois qu'on est confronté à de telles ruptures de stock pour ces produits. Le beurre demi-sel est particulièrement concerné", affirme Elise Fournier, directrice adjointe de la Biocoop Mayenne Bio Soleil de Laval.

Une baisse de production de lait à cause de la sécheresse

Cette pénurie découle d'une faible production de lait dans les élevages, et notamment les élevages bio. Vincent Marc-Martin, co-gérant de la fromagerie de Montsûrs, l'une des rares qui transforme du beurre en Mayenne, estime que les vaches produisent entre 15 et 20% de lait de moins que l'an dernier sur la même période. Une baisse liée aux aléas climatiques: "On a connu un printemps très humide, par conséquent, les fourrages ont été de mauvaise qualité, explique Vincent Marc-Martin, ensuite l'été a été très sec, les éleveurs ont donc dû utiliser ces stocks de fourrages pour nourrir leurs bêtes". Leur apport nutritionnel étant médiocre, les vaches ont produit moins de lait qu'à leur habitude. Cette situation n'est pas propre à la Mayenne, de nombreux départements Français sont également touchés.

La production de lait bio en baisse de 15 a 20% par rapport à une année normale : pénurie de beurre bio en Mayenne. pic.twitter.com/6gCplIdYr7 — Camille André (@camilleandre1) December 30, 2016

"A Montsûrs, notre principal débouché reste le fromage, nous ne voulions pas avoir des pénurie sur ces produits-là. Nous avons donc décidé d'utiliser la majeure partie du lait que nous collectons pour le transformer en camembert, coulommiers, ou encore en pointe de brie, au détriment du beurre", détaille Vincent Marc-Martin. Beaucoup de laiteries font un choix similaire, d'autant que le beurre est très gourmand en matière première. Il faut environ 22 litres de lait pour fabriquer 1kg de beurre. Cela explique en partie pourquoi ce produit est le plus impacté dans les rayons.

D'après les professionnels, la pénurie risque de durer jusqu'au printemps, période à laquelle la production laitière redémarre généralement.

En Mayenne, trop peu d'éleveurs laitiers bio par rapport à la demande

A cette baisse de la production laitière s'ajoute une demande croissante en produits laitiers bio. "Depuis trois ans, le marché augmente de 15 à 20%", assure Vincent Marc-Martin , les grandes et moyennes surfaces sont de plus en plus intéressées par nos produits et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons du mal à fournir tout le monde". Il affirme par ailleurs avoir déjà eu du mal à répondre à la demande l'an dernier et en 2014, alors que la production de lait était satisfaisante.

Henri Bonafos, le président du directoire des biocoop Mayenne Bio Soleil, partage cet avis. Il prédit même des pénuries "à court et moyen termes" sur d'autres produits bios, comme les légumes et la viande. A ses yeux, les risques de rupture de stock grandissent à mesure que la demande de produits bio s'accroit.

La chambre d'agriculture de la Mayenne a néanmoins constaté une grosse vague de conversion au printemps 2016. Louis Michel, l'élu en charge de l'agriculture biologique compte 31 exploitations laitières qui se ainsi lancées dans l'aventure bio dans le département. "Leurs produits vont arriver massivement sur le marché en 2018 et 2019. On peut penser que ça permettra de déjouer ces risques de pénurie".

D'après la chambre d'agriculture, en 2015, la France a produit 537 millions de litres de lait bio. A l'horizon 2018-1019, elle prévoit d'atteindre 900 millions de litres de lait bio.