Pénurie de beurre : des boulangeries et grandes surfaces du nord Franche Comté impactées

La France commence à manquer de beurre. Son prix est entrain de flamber. Dans le nord Franche Comté, la pénurie se fait déjà sentir dans les rayons des supermarchés et chez les boulangers.

Certaines boulangeries et grandes surfaces du nord Franche Comté commencent à ressentir des problèmes d'approvisionnement en beurre. Plusieurs facteurs sont en cause. « Il y a d’abord la demande internationale pour le lait qui explose. Les pays émergents et notamment les chinois sont devenus de gros consommateurs de croissants » explique Cyril Fico, responsable des boulangeries Caput en Franche Comté. Du coup, certaines coopératives exportent plus et fournissent moins les entreprises françaises. La production a baissé l’an dernier car les éleveurs sont de moins en moins nombreux à fabriquer du lait qui n’est plus un produit rentable.

Au Super U d’Essert, 30 produits à base de beurre ont disparu des rayons.

Certaines grandes surfaces ont actuellement des problèmes d'approvisionnement sur certaines marques de beurre. C’est le cas de Leclerc à Belfort, Auchan à Bessoncourt ou encore Super U à Essert.

La directrice du Super U d'Essert devant le rayon frais © Radio France - Nicolas Wilhelm

« Certaines références sont manquantes : du beurre, certains laits, des œufs et même des biscuits sont en rupture. Sur son point de vente, le consommateur veut son produit. On ne sait pas comment ça va se passer d’ici la fin de l’année. Nos produits de notre marque distributeur, eux, ne sont pas en rupture mais jusqu’à quand ? On risque le report de ventes qui sera dur à gérer » explique Sandra Jeanroy, sa directrice.

Des clients stockent le beurre au congélateur

Pencher au-dessus du rayon, des clientes cherchent leur marque de beurre préférée. « Elle n’est pas là, je vais peut-être me rabattre vers une autre marque » indique Sabrina de Frahier qui n’était pas au courant de ce début de pénurie. Selon une responsable du magasin, certains clients qui ont trop peur de manquer à l'approche des fêtes de fin d'année achètent du beurre en grande quantité pour le stocker au congélateur.

Des boulangeries impactées

Certaines boulangeries commencent aussi à sentir cette pénurie de beurre. Comme l'enseigne Demeusy qui possède 13 points de vente dans le nord Franche Comté. Son fournisseur qui s'approvisionne dans les laiteries est obligé de rationner ses livraisons en beurre. « On commande à un certain niveau mais on ne nous emmène pas tout. On a peur de ne pas être approvisionner en beurre du jour au lendemain. On est donc obligé de choisir ce qu’on fabrique en fonction des produits que l’on reçoit. Nous privilégions les produits phares comme le croissant et le croissant au chocolat pour ne pas mettre nos clients et magasins en rupture. Nous avons donc arrêté certaines viennoiseries pour ne pas consommer trop de beurre » explique le gérant de la boulangerie Pierre Demeusy.

Croissants et petits pains : vers une hausse des prix ?

« Depuis le mois d’avril, le prix du beurre a augmenté de plus de 60% » constate Pierre Demeusy. Le gérant est en train de réfléchir à répercuter cette hausse spectaculaire sur les tarifs. Les croissants et autres viennoiseries devraient donc subir une légère augmentation dès le mois de novembre, entre 5 et 15 centimes selon les produits fabriqués à base de beurre. A l’approche des fêtes de fin d’année, Pierre Demeusy ne cache pas son inquiétude car il dit n’avoir aucune visibilité. Pas facile en effet de trouver de nouveaux produits pour compenser ces difficultés liées à la hausse du prix du beurre. Après Noël et Nouvel An, il faudra produire les galettes de l’Epiphanie. Et là, le beurre risque aussi de manquer cruellement.

Préserver les producteurs

Pour la directrice du magasin Super U d’Essert, on est en face d'une chaîne qui se brise. Il faut absolument préserver les producteurs. «Consommer local peut préserver cette chaîne du producteur au consommateur. L’intermédiaire, c’est-à-dire le fabricant, doit avoir des marges raisonnables et nous, distributeurs, également. On doit avoir des engagements avec les producteurs pour qu’ils fassent leur travail sereinement et nous que l’on puisse distribuer leurs produits dans de bonnes conditions tout au long de l’année » conclut Sandra Jeanroy…