Pénurie de beurre en Bretagne : scénario catastrophe d'un court-métrage

Dans un court-métrage catastrophe, le collectif La mauvaise graine imagine une Bretagne au bord de l'agonie. Le beurre est devenu tellement rare que des braqueurs attaquent des crêperies pour en voler, le trafic se développe et les bretons commencent à muter...

"Une pénurie de beurre salé frappe mystérieusement la Bretagne. Les choses dégénèrent très rapidement. Alors qu'un groupuscule déploie ses actions hostiles sur la région, les Bretons se retrouvent face à un destin funeste..."

Rassurez-vous, ce n'est heureusement que le pitch d'un scénario imaginé par La Mauvaise Graine ! Le court-métrage "Pénurie" dure 15 minutes et promet déjà de faire du reuz sur internet. En janvier dernier, le collectif avait déjà fait un carton, plus de 238 000 vues, avec son film de présentation de la station de ski Menez Are 400 : la première station de ski des Monts d'Arrée !