Pénurie de beurre : la production d'Echiré concernée

Les rayons des supermarchés se vident des plaquettes de beurre. La France est touchée par une pénurie depuis plusieurs semaines. En cause, la baisse de la production de lait et la hausse de la demande de beurre. La coopérative laitière de la Sèvre, qui produit le beurre d'Echiré, n'y échappe pas.

Hausse de la demande de beurre, baisse de la production de lait, fabrication de fromage privilégiée face à celle du beurre... Autant de facteurs qui sont responsables de la pénurie de beurre. Boîtes et plaquettes sont font de plus en plus rares dans les rayons des supermarchés depuis plusieurs semaines. Dans les Deux-Sèvres, la coopérative laitière de la Sèvre, qui produit le beurre AOP d'Echiré, ne peut pas répondre intégralement aux commandes de ses clients.

Stéphane Gourguechon, le directeur de la coopérative laitière de la Sèvre, a dû organiser la production en conséquence : "C'est une gymnastique tous les jours de savoir à qui on attribue les volumes de beurre qui sortent de la beurrerie. On priorise les marchés en fonction des impératifs de nos différents clients."

On essaye d'arbitrer : les clients qui sont très dépendants des fêtes de fin d'année, on leur livre 90 % de leur commande et ceux qui en sont un peu moins dépendants, 70 %." - Stéphane Gourguechon, directeur de la coopérative laitière de la Sèvre.

Les fêtes de fin d'année approchent et la demande de beurre augmente donc il faut faire de choix. Mais ce n'est pas évident. "On essaye d'arbitrer, explique Stéphane Gourguechon. Les clients qui sont très dépendants des fêtes de fin d'année on va leur livrer 90 % de leur commande et ceux qui en sont un peu moins dépendants, on va leur livrer 70 % de leur demande pour pouvoir rattraper les volumes d'ici la fin de l'année."

Dans les prochaines semaines, la situation devrait s'améliorer estime le directeur de la coopérative. "Il y a une tendance à l'amélioration, souligne-t-il. Cycliquement, à partir du 15 décembre, la demande baisse car, si sur la fin d'année, on est sur la préparation de tout ce qui est festif : les bûches, les galettes de fin d'année, etc. en début d'année, ces industriels arrêtent leur production donc on a une demande un peu moins forte qui va nous aider à reconstituer un peu de stock."

Mais Stéphane Gourguechon ne se contente pas de cette éclaircie car le problème est ailleurs : les prix. "La problématique aujourd'hui, c'est la valorisation du beurre parce que la matière protéique s'effondre et le signal pour que les producteurs puissent envisager d'augmenter la production, c'est aussi une valorisation du lait." Mais le contexte actuel n'y est pas favorable ajoute-t-il.

Conséquence : le prix des produits augmente

En un an, le prix du beurre est passé de 2 500 euros la tonne début 2016 à 6 000 euros cette année. En conséquence, le prix des produits fabriqués avec du beurre augmente lui aussi. A la boulangerie Chez Emile à Poitiers, il faut par exemple débourser 5 centimes de plus pour un croissant.

Même problème à la biscuiterie Goulibeur à Poitiers. Ses produits sont composés à 26 % de beurre. Alors le prix des produits a augmenté de 10 %.