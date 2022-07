Pénurie de canard en Dordogne : "Actuellement nous sommes obligés de manger du poulet"

La grippe aviaire et la pénurie de canard qui s'ensuit commencent à se faire sentir sur les étals des marchés et jusque dans les assiettes des consommateurs. Producteurs comme consommateurs s'adaptent tant bien que mal.

Les clients font la queue devant l'étal de canard d'Anne-Sophie de la ferme de Jaunour. Les premiers arrivés sont les premiers servis : c’est la nouvelle donne avec le canard depuis que la grippe aviaire a décimé les élevages. Les clients n'ont pas d'autres choix que de s'adapter.

Des réserves de canards

"Actuellement, nous sommes obligés de manger du poulet étant donné qu'il n'y a plus de canards. Et encore, là on a de la chance, il en reste un peu" se réjouit Marie-Claude. Elle en profite tout de suite pour acheter un magret de canard. "Je vais pouvoir le mettre au congélateur pour en avoir en réserve" prévoit-elle. Elle n'est pas la seule à faire des provisions. Anne-Sophie explique : "Ce matin encore, j'ai une cliente qui est passée à 8h et elle m'a prit 15 magrets".

On subit directement la pénurie

Certains comme Véronique, une Périgourdine fan de canard, sont en colère. "On subit directement la pénurie. Quelle idée ils ont eue de tuer les mâles reproducteurs" s'énerve-t-elle. Généralement les clients sont compréhensifs et se réjouissent quand ils peuvent acheter du canard. "Je suis passé aujourd'hui, histoire de tenter ma chance et voir s'il restait du canard. J'ai bien fait parce que, bien qu'il ne soit pas très tôt, j'ai eu ce que je voulais : des steaks de canard" explique avec le sourire Mathieu.

La vente de poulet remplace la vente de canard

Passé une certaine heure, l'étal se retrouve effectivement complètement dévalisé. "Tout ce qui est magret, aiguillettes, foie...à 10h on a plus rien" constate Anne-Sophie. Pour combler le manque, le producteur de la ferme de Jaunour, Nicolas Maurance, s'est mis à élever et vendre des poulets : ce qui représente aujourd'hui 50% de leur production.

Anne-Sophie, en chômage partiel, revient pour la première fois depuis deux mois au marché de Périgueux du mercredi. Elle espère pouvoir continuer et reprendre le rythme d'avant l'épidémie. Mais pour l'instant, la ferme de Jaunour où elle travaille doute d'avoir du canard pour la période de décembre.