Pénurie de carburant : les automobilistes se ruent dans les rares stations service ouvertes dans le Gard

Les automobilistes se ruent dans les rares stations service encore ouvertes dans le Gard. Des files d'attentes de plusieurs centaines de mètres ont été constatées dans plusieurs communes. Exemple à Bouillargues, à La Calmette ou encore à Nîmes. Plusieurs raffineries françaises sont bloquées. Les grévistes protestent contre le projet de réforme des retraites. A Nîmes, difficile de trouver l'or noir. Les stocks de la station essence Esso, situées boulevard Talabot, sont vides mais des dizaines d'automobilistes tentent leur chance. Parmi eux, Salim. "Je suis à sec. Je dois me rendre au travail. J'espérais trouver mon bonheur là. C'est raté. C'est la galère" reconnaît-il.

ⓘ Publicité

Station Casino La Calmette fermée © Radio France - GJ

Des requisitions possibles selon le gouvernement

La galère également pour Nadine, cette éducatrice, qui est sur la réserve depuis trente kilomètres. "J'ai déjà fait quatre stations service depuis que je suis levée. Tout est fermé. Je fais 60 km par jour pour me rendre au travail. C'est chaud" lance-t-elle. A ses côtés, Jean-François est en rogne. Le réservoir de ce retraité est quasiment vide. "Autant je comprends que l'on bloque et que l'on manifeste dans la capitale car c'est là-bas que sont prises les décisions, mais qu'ils nous laissent tranquilles ici. Ils emmerdent les gens qui travaillent ou qui vont faire leurs courses mais pas le gouvernement" peste-t-il. Privée d'essence, Patricia, aide-ménagère, se veut elle philosophe. "Je comprends leur mouvement. Si on n'a plus d'essence, on restera chez nous. Point barre" conclut-elle.

Station Esso Nîmes fermée © Radio France - GJ

Le gouvernement a lui affirmé que si le mouvement venait à perdurer dans les raffineries, des requisitions seraient effectuées.