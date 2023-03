Pénurie de carburant : "Les réquisitions, c'est très bien", dit un Gardois qui a une entreprise de dépannage

Après l'annonce de réquisitions ce mardi matin sur le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, un auditeur de France Bleu Gard Lozère a fait part de son mécontentement à l'antenne. "Je pense que les réquisitions, c'est très bien", a commencé Olivier, ce patron qui tient une entreprise de dépannage-remorquage à Foissac. "Moi, j'ai 14 camions dans ma boîte. Hier, un de mes camions n'a pas pu rouler, car on n'avait pas de carburant à Nîmes. J'ai un autre employé qui est tombé en panne car en faisant Aubenas-Nîmes, il n'a pas trouvé un pet' de carburant non plus", indique-t-il un brin agacé.

ⓘ Publicité

loading

16,9% des stations-essence en rupture totale dans le Gard ce mardi

Derrière les Bouches-du-Rhône, le Gard est le département le plus touché par les pénuries de carburant. Plus de 30% des stations sont en rupture totale de stock chez nos voisins et 16,7% ce mardi matin dans le Gard. Pour rappel, la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon a pris un arrêté préfectoral pour réglementer la distribution de produits pétroliers dans le département. La mesure est pour l'instant effective jusqu'au jeudi 23 mars, à minuit.