Pénurie de carburants dans l'ouest : quatre dépôts toujours bloqués, plusieurs dizaines de stations à sec

Quatre dépôts pétroliers étaient toujours bloqués ce mardi matin par les entrepreneurs du bâtiment, qui espèrent faire changer d'avis le gouvernement qui souhaite mettre fin à l'avantage fiscal dont ils bénéficient sur le gazole non routier. Il s'agit de ceux de Brest, Lorient, Le Mans et La Pallice (La Rochelle). Le blocage de celui de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, a été levé par les gendarmes tôt dans la matinée.

De nombreux automobilistes rencontrent du coup des difficultés d'approvisionnement à la pompe, mais il est difficile de quantifier le phénomène.

Des cartes collaboratives alarmistes

Selon une carte en ligne collaborative mise en ligne par le journal "Le Télégramme", près de 500 stations services sont en rupture totale de carburant et environ 70 sont en rupture partielles, essentiellement dans l'ouest. Dans le détail, la carte collaborative du Télégramme, renseignée par les automobilistes eux-mêmes, pointe 481 stations services dont les cuves sont complètement vides, 71 pour lesquelles au moins un carburant (Gazole, Sans Plomb 95 ou 98) vient à manquer, et 21 stations réquisitionnées par le préfet et réservées uniquement aux véhicules et services d'urgence.

Si la Bretagne est la région la plus touchée par ces pénuries de carburant, le phénomène touche aussi d'autres régions, comme les Hauts-de-France ou l'Île de France, selon une autre carte collaborative, celle de l'application "Mon Essence.fr". Cette carte pointe 769 stations services en rupture totale ou partielle de carburants dans toute la France, sur un total d'environ 11.000 stations dans tout le pays.

Les "pompistes" plus rassurants

Mais ces chiffres sont à prendre avec des pincettes et ne reflètent pas forcément la réalité en temps réel, selon le président national des propriétaires exploitants de stations services. Pour Francis Pousse, ces chiffres sont exagérés. D'après les remontées effectuées directement par les distributeurs deux fois par jour, seule une centaine de stations sont actuellement concernés par une rupture partielle ou totale de carburant.

"On a en face de nous des applications qui font appel à des internautes qui reportent le niveau d'ouverture ou de fermeture des stations, mais ça c'est valable si c'est fait en temps réel", explique-t-il. "Or, sur ce genre d'application, vous pouvez avoir une station déclarée en panne à 8h du matin par un internaute, livrée à 8h30. Si un internaute de la même communauté ne repasse pas par là avant 16h le soir, elle est toujours virtuellement en rupture. Dans les faits, il y a quand même beaucoup moins de stations en panne", précise-t-il.