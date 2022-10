Pénurie de carburants : les difficultés d'approvisionnement dans les stations-service de Lorraine

Dans certains stations qui délivrent toujours des carburants, on observe des files d'attente.

Réunis ce lundi, les syndicats ont annoncé la poursuite de la grève entamée il y a une dizaine de jours dans les raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. La direction de Total, elle, s'est dit prête à débuter des négociations si le mouvement social cessait.

Si les conséquences de cette mobilisation pour réclamer une hausse de salaire étaient jusqu'à présent surtout concentrées sur le nord de la France, Paris et sa région, on commence depuis ce week-end à observer des tensions en Lorraine.

Des sites et des applis mobiles pour trouver du carburant

Impossible ce jour d'avoir une liste complète pour une vision précise de la situation en Lorraine. Certaines stations finissent par être livrées ou pas, la situation est très évolutive. Un site du gouvernement tente de recenser en France, sur une carte interactive, les lieux approvisionnés. Il existe encore une plateforme collaborative et les différentes enseignes publient sur internet l'approvisionnement de leurs stations respectives.

Des stations-service ont fermé dans la région, indiquant ne plus avoir de carburants à vendre. A d'autres endroits, des auditeurs de France Bleu parlent de longues files d'attente ou de rationnements à 40 litres par personne.

Des panneaux "Rupture carburant" apparaissent © Radio France - Mohand Chibani

Alors que le trafic est habituellement fluide sur un grand boulevard de Nancy, ce n'est pas le cas ce lundi où une file d'attente devant la station service déborde jusque sur une voie de circulation, provoquant des ralentissements, voire des bouchons. Le flot de véhicules se ruant vers les pompes est continu ces dernières heures, les automobilistes sont plus ou moins patients.

Tous évoquent la "nécessité absolue" de faire le plein d'essence. Le gérant d'une entreprise de plomberie est inquiet. Des automobilistes font aussi des achats de précaution : Catherine, par exemple, reconnait qu'elle aurait pu attendre encore un peu avant de retourner à la pompe.

Des mesures de restriction dans les Vosges et en Meuse

Dans les Vosges, un arrêté préfectoral interdit l'achat de carburant avec un jerrican depuis ce samedi, jusqu'à mercredi prochain, en raison "des difficultés d’approvisionnement apparues depuis quelques jours dans le département des Vosges", selon la préfecture.

"Ces difficultés sont aggravées par un afflux massif des usagers de la route vers les stations-services, engendrant ainsi une consommation plus élevée qu’habituellement. En conséquence, Yves Seguy , préfet des Vosges, a décidé d’interdire la vente et l’achat de carburant dans tout récipient de type jerrican ou bidon du 8 au 12 octobre 2022" conclut la préfecture dans un communiqué.

Dans la Meuse aussi**,** la préfecture interdit la vente et l'achat de carburant dans des récipients, de type jerrican ou bidon, et ce jusqu'à lundi 17 octobre à midi. La préfecture évoque des difficultés d'approvisionnement : "Sur les 46 points de distribution du département, 25 sont en rupture de carburants et 10 sont confrontés à la rupture de distribution d’au moins un type de carburant."

