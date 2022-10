Pénurie de carburants : jusqu'à 30 minutes d'attente dans les stations encore ouvertes de Clermont-Ferrand

UnLes automobilistes devront prendre leur mal en patience. Les grèves sont reconduites ce dimanche dans les raffineries de TotalEnergie et ExxonMobil, "en l'absence de réponse de la direction", à la lettre ouverte de la CGT adressée ce samedi au PDG de Total Patrick Pouyanné. En France, une station sur trois rencontre des difficultés à s" npprovisionner.

Les files d'attentes s'agrandissent, donc, dans les stations services encore ouvertes. Il y avait foule dans la station Eni, située quartier des Salins, ce dimanche. "Ici, j'ai du monde jusqu'à ce soir !", s'exclame Marc, employé à la station. A l'extérieur, la file de voitures finit par créer un bouchon dans la rue.

Karim est venu des quartiers nord pour se ravitailler en gazoil. Un gazoil de plus en plus rare. "Auchan Nord, il n'y en avait pas, Carrefour c'était pareil à Ménétrol, Aigueperse, Mozat... la station des salins est la seule où c'est [le carburant] régulier."

Juste derrière, Anne peut enfin faire le plein, après trente minutes d'attente. "C'est un peu pénible, ça angoisse. Dernièrement j'étais à Bourges, j'ai failli ne pas prendre de l'essence parce que j'étais pressée et que j'avais des rendez-vous. La station était blindée. Ca va quand on a le temps, mais quand on bosse ça devient un enfer."

Anne finit tout juste de faire le plein. Au moment de reposer la pompe : "Vous voyez, le compteur affiche 91 euros. C'est un sacré budget. Au final, si on a pas le temps de regarder les prix dans les stations, on se fait avoir, on voit qu'il y a de gros écarts."

Il y a du monde et les prix, eux, restent élevés. © Radio France - Emma Saulzet

Ce carburant est aussi nécessaire pour celles et ceux qui passent leur journée sur la route. "Je suis commerciale, raconte Claude, en se servant de la pompe à essence. Je fais entre 5.000 et 6.000 kilomètres par mois. Si je ne peux pas rouler, je ne peux pas travailler."

A la caisse, Marc constate une augmentation de clientèle de 70 % depuis la fermeture des raffineries. "On a du carburant. On devrait être livrés mardi. Par contre, on bloque les automates la nuit parce que sinon je pense pas qu'on tienne jusqu'à mardi." Les automobilistes, eux, se succèdent... jusqu'à la fermeture de la station à 19h30.

Pour connaître la situation des stations-services près de chez vous, vous pouvez suivre la carte interactive du gouvernement .