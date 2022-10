Pénurie de carburants : les agriculteurs de l'Indre en cale sèche

La pénurie de carburant se poursuit et s'accentue avec des conséquences sur de nombreux secteurs d'activité. La panne sèche, c'est l'impossibilité d'aller au travail, ou tout simplement l'impossibilité de le faire correctement. C'est le cas pour les agriculteurs de l'Indre qui sont frappés par une pénurie de GNR (Gazole Non Routier) depuis plusieurs semaines. Les livraisons sont rares et rationnées, comme ce mercredi 12 octobre à Vendoeuvres.

Des livraisons rares et rationnées

Sur la petite route qui mène à la ferme d'Arnaud Morin, Philippe conduit son camion-citerne. D'habitude, il emprunte ce chemin une fois par semaine, mais cela fait maintenant trois semaines que les deux hommes ne se sont pas vus. À peine arrivé, il se branche sur la cuve de 3.000 litres et ouvre les vannes mais aujourd'hui ce sera seulement 1.000 litres. Philippe rationne car son entreprise a elle-même du mal à trouver du GNR. "Quelle que soit notre commande, on reçoit 18.000 litres de carburant pour les agriculteurs par semaine alors qu'en temps normal on en livre 50 à 60.000", explique Philippe.

Philippe Bret, le chauffeur-livreur, ne délivre que 1.000 litres contre 3.000 habituellement. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le GNR, un besoin vital pour l'exploitation

Cette livraison c'est donc un soulagement momentané pour l'agriculteur. Arnaud Morin élève 126 chèvres, 140 vaches et cultive quelques 100 hectares en céréales. Le gazole, il en consomme environ 400 litres par jour pour ses tracteurs.

Arnaud Morin élève 126 chèvres, 140 vaches et cultive quelques 100 hectares en céréales. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"On les utilise tous les jours pour soigner les vaches car tout est mécanisé : la pailleuse, la dérouleuse, la mélangeuse. Et puis il y a les gros pics de travaux comme en ce moment avec les semis et les foins". Avec ces 1.000 litres fraîchement livrés, Arnaud Morin ne tiendra donc que deux jours et demi.

Arnaud Morin utilise environ 400 litres de Gazole Non Routier chaque jour pour ses tracteurs. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La pénurie provoque un retard sur les semis

À cause de la pénurie, il a pris du retard dans ses semis et il commence à être inquiet. "Certains vont avoir fini que nous on n'a pas commencé. Il faut espérer que la météo reste au beau encore quinze jours pour être tranquille", se désole Arnaud Morin. Même si la saison des semis n'est pas terminée, il a bien conscience que plus les jours passent, plus les conditions vont devenir défavorables avec des jours raccourcis et des sols trop humides.

Avec cette livraison Arnaud Morin peut enfin commencer ses semis, mais avec seulement 1.000 litres il ne pourra pas les terminer. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La livraison va lui permettre de commencer, mais il devra de nouveau attendre pour poursuivre. "Avec la guerre en Ukraine, on nous demande de produire plus de céréales, mais voilà, en 2022 on n'a pas de carburant !", s'agace-t-il.

Philippe a lui aussi pris du retard sur ses commandes et ses livraisons, que ce soit chez les agriculteurs ou chez les particuliers qui en ce moment remplissent leurs cuves de fioul domestique. À la clé pour l'entreprise pour laquelle il travaille, du retard et des pertes financières : " On perd du chiffre d'affaires et on perd surtout de la rentabilité parce qu'il faut faire trois ou quatre voyages pour livrer la même quantité".

L'autre effet collatéral de la pénurie, c'est le prix du litre de GNR qui flambe. Arnaud Morin l'a payé 1,50 euros contre 1 euro il y a tout juste trois semaines.