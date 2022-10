Pénurie de carburants : les ambulanciers d'Indre-et-Loire peinent aussi à faire le plein

C'est devenu une scène presque banale en France, et aussi en Indre-et-Loire, des files de voiture qui s'allongent devant les quelques stations-service qui fournissent encore du carburant. En Indre-et-Loire, la préfète confirme que 60% des stations sont touchées par au moins une pénurie de carburant. Pour autant, elle n'entend pas donner la priorité à la pompe aux professionnels de santé. Et ça, ça n'arrange pas les affaires des ambulanciers.

Des ambulanciers à l'arrêt dans le nord et le sud de la Touraine

Dans le nord et dans le sud de la Touraine, certains sont déjà obligés de laisser des véhicules au garage, faute d'essence. Ce n'est pas le cas de l'entreprise Jussieu Secours à Saint-Avertin, en tout cas pour l'instant. Mais si la situation n'est pas rapidement réglée, son gérant Pascal Barthès assure que ce sera son tour de laisser quelques uns de ses cent véhicules à l'arrêt. Pour le moment, il assume des missions que certains de ses collègues ne peuvent déjà plus assurer.

"On a été contacté par une clinique pour emmener un patient à sa consultation parce que l'ambulancier qui devait venir était en panne de carburant ! Je pense que ça va s'accentuer. Si les stations ne sont pas réapprovisionnées rapidement, on va avoir, nous, des véhicules qui vont être à l'arrêt d'ici un jour ou deux" craint-il.

Si son entreprise s'en sort pour l'instant, c'est grâce à "la débrouille". La débrouille, c'est ce qui s'est déjà passé ce week-end, et qui devrait se reproduire dans les heures qui viennent. "On va téléphoner à l'ensemble des stations Total pour savoir si dans la journée elles pensent être réapprovisionnées. Et puis si elles sont réapprovisionnées, on va bloquer des véhicules pendant une demi-heure ou une heure à la station. Par contre, pendant ce temps là, on ne transporte pas de patients".

Un tri des patients à venir ?

Lui espérait que la préfecture donne la priorité à leur profession dans les stations-service, une solution que Marie Lajus a rejeté sur France Bleu Touraine ce mardi matin. Pascal Barthès dit la comprendre, mais il prévient. Si ça continue, il n'aura pas d'autre choix que de faire un tri dans les patients. "Si à un moment, on a un certain nombre de véhicules qui sont arrêtés, on sera obligé d'arrêter certains transports médicaux, de rééducation, des consultations. Parce qu'on priorise d'abord les urgences et les soins urgents comme la dialyse ou des choses comme ça".

Autre problématique à gérer pour lui, ses 220 salariés qui sont eux aussi soumis à la contrainte de faire le plein. Ce mardi matin, l'un d'entre eux l'a appelé pour le prévenir qu'il ne pourrait se rendre à son travail, faute de carburant. Chaque jour, Jussieu Secours effectue près de 500 missions en Touraine, transporte entre 300 et 350 patients.