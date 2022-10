Pénurie de carburants : les artisans du Loiret inquiets, ils demandent un accès prioritaire aux pompes

Il y a des professions où la voiture, ou plutôt le camion, est forcément indispensable. C'est le cas des plombiers ou encore électriciens. Après dix jours de galère pour trouver de l'essence, certains renoncent carrément à aller sur des chantiers. C'est le cas de la société d'électricité Elicaum, qui emploie 20 salariés, à Fay-aux-Loges. " On a réorganisé nos plannings explique la dirigeante d'Elicaum, Aline Mériau, on reporte tous les chantiers qui sont en dehors de l'orléanais et du Loiret".

Elicaum possède bien une cuve pour remplir ses camions, mais elle est à sec depuis quelques jours et aucun ravitaillement n'est prévu cette fin de semaine. "Mes gars doivent aller faire la queue et encore quand ils trouvent de l'essence quelque part. Mais, du coup, ils avancent l'argent, je dois les rembourser et c'est aussi du temps de perdu pour autre chose explique la cheffe d'entreprise. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Mesdames, Messieurs des syndicats, arrêtez de bloquer le pays."

Avec sa casquette de présidente de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat, Aline Mériau a interpellé la préfète de Région pour demander que les artisans puissent avoir un accès prioritaire aux stations-service. "La seule réponse des services, c'est de me dire que l'on peut avoir du chômage partiel. Mais ce n'est pas une réponse suffisante. Moi, je préfère qu'on puisse travailler librement, se déplacer librement. D'autant plus que le chômage partiel, c'est une prise en charge à 60% seulement. Le reste est pour l'employeur. Et franchement, on n'avait pas besoin de ça en plus, en ce moment."

Il faut dire qu'entre l'inflation et les problèmes pour s'approvisionner sur certains matériaux, les artisans sont dans une mauvaise passe. Selon le site Batiactu, quasiment un artisan sur deux craignait déjà pour la pérennité de son entreprise en mai dernier.