Pénurie de carburants : "Nos cars scolaires du Poitou circulent encore", mais les transporteurs s'inquiètent

Chez Avenir Atlantique, société basée à Parthenay mais qui déploie des chauffeurs dans tout le Poitou et la région Centre-Val-de-Loire, certains chauffeurs peinent déjà à faire le plein en fin de service. "Nous avons encore du carburant dans nos quatre dépôts donc nous n'avons pas fait de défauts de services, détaille Olivier Bennasar, responsable des opérations dans l'entreprise. Mais pour les conducteurs loin de ses dépôts, habitués à se fournir près de chez eux, c'est beaucoup plus compliqué". Il reconnait une inquiétude pour les jours à venir.

Avenir Atlantique admet aussi avoir des difficultés de recrutement depuis les confinements. "C'est l'une des professions qui souffrent le plus de désintérêt", souligne-t-il. "Nous recrutons beaucoup de retraités car ce sont des emplois à temps partiel pour des rémunérations de 600 à 700 euros par mois". Des formations plus rapides et efficaces sont mises en avant aujourd'hui.

