Pénurie de chauffeurs de bus : il manque des trajets dès la rentrée à Roussillon en Isère

La rentrée scolaire s'est avérée compliquée pour de nombreux élèves et leurs parents dans le secteur de Roussillon en Isère. Onze transports répartis sur trois lignes différentes n'ont pas pu être assurés jeudi et vendredi. Face au manque de chauffeurs de bus, la situation risque de durer.

C'est la mauvaise surprise de la rentrée pour les élèves scolarisés à Roussillon et Salaise-sur-Sanne en Isère ainsi que leurs parents. Des bus ont été supprimés sur trois itinéraires faute de chauffeur. En tout, onze transports n'ont pas été assurés à destinations de la cité scolaire de l'Édit, l'école privée Saint-Jacques à Roussillon et le collège de Salaise-sur-Sanne. Les parents ont reçu un mail de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de ce service, la veille de la rentrée.

Manquer les cours faute de transport scolaire

La pénurie de chauffeurs de bus touche l'ensemble de la région et du pays ce qui signifie que la période de flou risque de durer plusieurs jours. "Pour lundi, on ne sait pas si dimanche on va avoir des nouvelles, lundi matin ça va être surprise" explique Jérôme Grivollat, parent de quatre enfants dont deux sont concernés par l'absence de transport scolaire. Pour la rentrée, c'est une autre maman d'élève qui a emmené son fils au collège en constatant que le bus ne passait pas.

C'est vraiment chaotique.

"Par chance, j'ai un travail qui fait que je ne travaille pas lundi matin" continue ce père. L'un de ses enfants commence les cours à 10H "mais si l'autre enfant n'a pas de bus, et bien je les déposerai à 10H parce que je ne peux pas m'amuser à faire X trajets dans la journée" s'agace-t-il. Avec sa famille, il habite à Sablon mais en comptant deux allers-retours quotidiens pour chaque enfant, cela représente une cinquantaine de kilomètres, infaisable avec le prix du carburant. Jérôme Grivollat ne peut pas non plus quitter son travail à Lyon sur demande alors selon son emploi du temps, "ils n'iront pas, tout simplement".

Le maire espère un retour à la normale d'ici une quinzaine de jours

La situation est d'autant moins évidente pour lui qu'il "ne connaît pas du tout la durée. Ça peut durer trois jours ou ça peut durer un mois, ou plus ! Au lieu d'équilibrer un petit peu les annulations, nous on se retrouve sans ligne le matin ni l'après-midi donc c'est vraiment chaotique."

Robert Duranton, le maire de Roussillon et conseiller départemental de l'Isère a appris la situation la veille, comme les parents. "On sait que la Région fait de gros efforts avec les transports pour trouver des solutions" en rallongeant les lignes ou avec des circuits un peu différents, "mais on ne fabrique pas des chauffeurs du jour au lendemain". Sans solution à proposer aux familles, il invite à s'adapter "par le co-voiturage, par tous les moyens que peuvent avoir les parents sous la main." Il espère que la situation sera réglée "d'ici une quinzaine de jours."