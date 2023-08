Pénurie de chauffeurs de bus : le secteur encore en tension avant la rentrée dans la Vienne

La rentrée approche. Y aura t-il assez de chauffeurs de bus pour emmener les enfants à l'école en septembre ? D'après le ministre des Transports, Clément Beaune, 6.000 emplois de chauffeurs de cars scolaires sont toujours vacants dans l'hexagone à moins de deux semaines de la rentrée. Comme l'année dernière, la situation est tendue dans la Vienne.

La région Nouvelle-Aquitaine assure avoir développé de nombreuses formations pour renouveler les effectifs. Les entreprises en charge du transport scolaire, comme Transdev ou Les Rapides du Poitou, essaient aussi d'améliorer le temps de travail de leurs salariés. S'il devrait y avoir assez de chauffeurs de bus pour assurer toutes les lignes scolaires du département à la rentrée, les entreprises n'ont pas de marge. "On aurait besoin de plus de conducteurs en réserve, pour faire des remplacements. Si un chauffeur tombe malade et ne peut pas assurer son travail notamment. Dans la Vienne, certaines entreprises n'ont pas trouvé de conducteur autant qu'elles l'auraient voulu, mais les services seront assurés", explique Renaud Lagrave, vice-président en charge des mobilités pour la région Nouvelle-Aquitaine.

"Il y en a qui ne mangent pas à leur faim"

Le métier reste très peu attractif aujourd'hui, en particulier pour les jeunes. Eric Etienne est le directeur des Rapides du Poitou. L'entreprise de transport assure une partie des lignes scolaires à Poitiers. "On est sur une activité à temps partiel, et à deux vacations par jour. Les gens viennent travailler deux heures le matin et deux heures l'après-midi. Et il n'y a pas de travail pendant les vacances". Il affirme que le taux horaire a atteint aujourd'hui les 13 euros bruts/heure. Et que les salariés bénéficient désormais d'un treizième mois. Mais ce n'est pas suffisant pour attirer de nouveaux profils : "On a plus de personnes au-dessus de 50 ans que de gens qui ont entre 25 et 50 ans. Quand on est jeune, avec un loyer à payer, c'est difficile de travailler à temps partiel, à moins de trouver une autre activité", ajoute-t-il.

Par ailleurs, les salaires sont encore jugés trop bas par les principaux concernés. Depuis qu'il est à la retraite, Michel Vautier est aussi conducteur de bus scolaire pour Transdev à Poitiers. Un travail qui lui permet de toucher environ 600 euros par mois pour 700 heures effectuées par an. Si le conducteur vit bien de son côté grâce à la pension retraite qu'il perçoit, certains de ses collègues, qui n'ont que cette activité peinent à joindre les deux bouts. "Avec 1.000 euros par mois, on ne peut pas vivre. Il y en a qui ne mangent pas à leur faim, ça c'est sûr". Le conducteur, élu au CSE de Transdev, regrette que sa direction n'acceptent pas d'augmenter les salaires. "On a eu des négociations au printemps dernier. Cela a échoué. On a eu simplement les augmentations de ce que la grille conventionnelle nationale prévoyait. On a donc obtenu une hausse de 5,4% mais avec l'inflation, on demandait plus, une hausse de 7,5%. Mais les négociations ont échoué". Et d'après le conducteur, Transdev manque encore de chauffeurs pour la rentrée prochaine.