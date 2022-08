Pénurie de chauffeurs : les transports scolaires seront assurés à 99% en Centre-Val de Loire

A ce jour, 632 élèves pourraient ne pas avoir de car pour la rentrée scolaire, surtout sur les départements de l'Eure-et-Loir et de l'Indre-et-Loire. Ce chiffre a été confirmé ce lundi par François Bonneau, le président socialiste du conseil régional. "L'essentiel est résolu mais pas tout. On continue donc à travailler avec les sociétés de transport pour ajuster des circuits, pour solliciter des personnels administratifs qui auraient leurs habilitations pour conduire un bus." D'ici jeudi, jour de la rentrée, la situation pourrait donc encore s'améliorer mais quelques familles risquent bel et bien de rester sur le carreau. Tous les parents recevront un SMS ce mardi pour les informer de la situation.

La région Centre-Val de Loire avait essayé d'anticiper ce problème de pénurie de main d'œuvre, en formant 200 chauffeurs cette année grâce à son dispositif Défi, en partenariat avec Pôle Emploi. Mais dans les faits, à peine 50% conducteurs font du transport scolaire à l'issue de la formation, préférant les sociétés d'autocars ou de transports publics qui proposent du temps complet, et non pas du temps partiel.

Il ne faudrait pas qu'une crise Covid passe par là

Même dans les départements où tous les circuits seront assurés normalement, comme dans le Loiret et dans l'Indre, la situation reste fragile, sans marge de manœuvre face à d'éventuelles vagues de maladies ou de démissions chez les chauffeurs. "Il ne faudrait qu'une crise Covid passe par là et nous mette 10% des équipes KO sinon on n'aura plus beaucoup de réserves" confie d'ailleurs François Bonneau.