Pénurie de coiffeurs : "il y a une lueur d'espoir" en Mayenne explique le premier syndicat de la coiffure

La France fait donc face à une pénurie de coiffeurs. Un phénomène accentué par la crise de la Covid-19. Il manque "de 15 à 20% d'effectifs dans les salons" estime l'Union nationale des entreprises de coiffures, le premier syndicat dans le métier. En Mayenne les professionnels notent aussi une baisse du salariat et une crise des vocations.

Dans son salon de Loigné-sur-Mayenne, Christine travaille seule. Elle a bien eu des salariés dans le passé, et parfois des jeunes. Mais son métier attire moins : trop pénible physiquement dit-elle, mais pas que. "_Les salaires ne sont pas attractifs il faut être honnête_. On commence au Smic et ça n'augmente pas à grande vitesse, comme beaucoup de métiers manuels" déclare cette professionnelles. La question de la pénibilité n'est également pas assez prise en compte et repousse certains jeunes. "On a oublié de prendre en considération notre posture. Les jambes, les épaules etc" poursuit cette coiffeuse du Sud-Mayenne.

Valoriser l'apprentissage

Il faut davantage valoriser d'avantage les filières d'apprentissages dans notre département explique de son côté Patrice Livenais, le représentant départemental de l'UNEC. Depuis la rentrée, ce coiffeur à domicile entrevoit malgré tout la lumière. "_Depuis la rentrée de septembre, le nombre d'apprentis dans la filière coiffure a augmenté_. Il y a 19% d'élèves en plus à l'URMA [l'Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat, ndlr]" argumente ce coiffeur à domicile du Sud-Mayenne. Il existe aujourd'hui 350 entreprises de coiffures dans le département, un nombre relativement stable depuis dix ans.