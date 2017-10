Pénurie de logements à Bordeaux : l'UNEF lance un appel à l'aide pour les étudiants SDF

Après la manif' "Juppé, héberge nous" devant la mairie de Bordeaux il y a deux semaines, le syndicat étudiant UNEF lance un appel à la solidarité, aux habitants qui auraient une chambre à louer ou à prêter aux étudiants SDF, face à la pénurie de logements. Ils seraient 500 à 1000 sans solution.

Ils avaient déjà manifesté il y a quinze jours devant l'entrée de la mairie de Bordeaux avec des banderolles de "Juppé, héberge nous". Des étudiants, soutenus par le syndicat UNEF, s'affichent désormais sur les réseaux sociaux, pour appeler à l'aide et à la solidarité les propriétaires qui voudraient bien les aider. Ils seraient entre 500 et 1000 à ne pas avoir de logements deux mois après la rentrée universitaire sur le campus de Bordeaux, obligés de squatter dans le canapé des copains ou de faire des allers-retours en train matin et soir jusqu'au domicile de leur parents.

La situation n'a jamais été aussi critique sur le campus de Bordeaux selon l'UNEF, qui accuse principalement le site AirBnB de casser le marché en réservant plus de 8000 appartements uniquement aux touristes.

AirBnB n'est pas le problème à Bordeaux selon l'UNPI (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers) de Gironde, c'est le manque de constructions de logements.

L'UNEF rappelle également que le Crous Bordeaux-Aquitaine totalise 7500 logements pour 90 000 étudiants sur le campus.