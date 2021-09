Pénurie de logements abordables dans les Alpes-Maritimes

Dans les Alpes-Maritimes, plus de neuf mille personnes en attente de logements sociaux se retrouvent obligés en de dormir chez un tiers. Il existe sept bidonvilles dans un département où réside, selon le directeur régional de la fondation Abbé Pierre, la métropole de Nice, "la plus chère de France après Paris".

Pas assez de logements sociaux pour tous

La Fondation Abbé Pierre relève une baisse des programmes de logements sociaux depuis 2016, dans une région pourtant déjà très carencée en la matière. Sur près de deux cents communes soumises en Paca à la loi SRU sur l'obligation de 20% à 25% de logements sociaux, seules treize respectent ces quotas. Entre 2017 et 2019, dans les Alpes-Maritimes, vingt-deux communes ne se sont pas soumises aux quotas de logements sociaux. Parmi les mauvais élèves, il y a par exemple les villes d'Antibes, de Beaulieu-sur-Mer, de Cannes, de Contes, de Villefranche-sur-Mer ou encore de Villeneuve-Loubet.

Les demandes sans réponse de logements sociaux sont particulièrement significatives dans les agglomérations de Menton-Monaco et de Nice. Elles occupent respectivement la première et la troisième place des agglomérations de France métropolitaine de plus de 30 000 habitants où l'on accède le moins au logement social.

Des recours à la loi DALO qui n'aboutissent pas

La loi DALO s'adresse aux personnes en situation précaire, menacées d'expulsion ou vivant dans un logement impropre. Lorsqu'elles n'ont reçu aucune proposition de logement social, elles peuvent saisir la commission de médiation. Si, malgré la décision de la commission, aucun logement n'est proposé dans le délai prévu, les demandeurs de logements peuvent alors saisir le tribunal administratif, c'est ce qu'on appelle la loi DALO . Dans les Alpes-Maritimes, en 2020, trois milles personnes ont eu recours à la loi DALO et seulement 700 ménages ont reçu une décision favorable. En janvier 2020, plus de six cents ménages ont été reconnus prioritaires et urgents restant à reloger.

Parfois lorsque le recours aboutit et bien là encore les choses peuvent se compliquer. Dans le quartier des Liserons à Nice, Moussa a, il y a sept ans pu emménager dans un logement social mais selon lui l'appartement a longtemps était indigne, "en dessous de la fenêtre il y avait de la moisissure partout, et aujourd'hui, c'est pas isolé, lorsqu'il y a beaucoup de vent on sent l'air passer. Moi j'ai un enfant asthmatique, toute cette humidité n'a fait qu'empirer son état de santé" s'exaspère le locataire.