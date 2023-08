Pénurie de logements dans le Finistère : ils vivent au camping depuis deux mois

Ils sont victimes de la saturation du marché immobilier. Éric Barret et sa famille, arrivés de Roanne dans la Loire fin juin, n'ont toujours pas réussi à dégoter de logement autour de Quimper. Le couple et ses deux enfants se sont donc installés provisoirement au camping de Gouesnach où toute leur vie tient désormais sur un emplacement arboré. Le père de famille nous fait visiter : "On a la caravane avec l'auvent, une toile de tente… Là, vous avez la partie cuisine, avec un réchaud, un petit four, un Cookéo, bref deux-trois trucs pour pouvoir manger correctement".

"Pour les enfants c'est compliqué"

Le couple qui a déménagé suite à un "coup de cœur" pour la région a rapidement trouvé du travail. Lui en tant que menuisier en intérim, elle est en CDD dans un Ehpad de Quimper. Mais leur dossier peine à convaincre : "On n'a pas de CDI et il y a tellement peu de logements disponibles que le moindre bien qui arrive est tout de suite pris", explique Éric. Malgré des recherches quotidiennes, la famille n'a décroché aucune visite. Une situation pesante, raconte le père de famille : "Pour les enfants, c'est compliqué, surtout pour celui de 12 ans qui veut son intimité et pouvoir être dans son canapé. On ne veut pas qu'ils soient perturbés pour la rentrée".

"C'est la folie"

Une situation qui n'est pas isolée, confirme Nolwenn Guéguen, agente immobilière à Quimper. "C'est la folie, il y a énormément de demandes et très peu d'offres". Les professionnels ont donc revu leurs conditions : "On demande plus de garanties, on est très regardants sur le dossier. On demande à le voir avant de programmer la visite pour être sûr de ne pas perdre de temps", confie-t-elle. Lorsqu'une maison arrive sur le marché, l'agence quimpéroise reçoit 15 à 20 coups de fil dans la journée. "C'est la première année qu'on rencontre ce problème, qu'on a autant de demandes et si peu d'offres", constate Nolwenn Guéguen.

Arrivés en pleine saison, Éric et sa compagne déboursent 840 euros par mois pour leur emplacement. Mais plus pour longtemps, ils s'apprêtent à déménager : "Une collègue de ma chérie nous a proposé un logement meublé saisonnier sur Clohars-Fouesnant", sourit Éric Barret. Une solution temporaire là aussi, car quoi qu'il arrive, ils devront vider les lieux avant le mois de juin prochain.