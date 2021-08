Pénurie de logements pour les étudiants à Lille

Comme tous les ans, la fin de l'été est synonyme de galère pour les jeunes qui recherchent un logement. La ville de Lille compte de nombreux campus et attire plus de 200 000 étudiants. Le marché locatif est saturé.

Des étudiants désespérés

Sur Facebook, de nombreux étudiants écrivent qu'ils sont désespérés. À la moindre apparition d'une annonce de location, ils appellent le propriétaire ou l'agence et déposent leur dossier sans même visiter les biens.

Typhaine a 21 ans, elle cherche un logement avec un ami depuis la mi-juillet. Malgré un bon dossier, elle n'a toujours pas trouvé et commence sérieusement à s'inquiéter. " On cherche sur toutes les plateformes qui existent sur Internet. On a même placardé nos numéros dans Lille. A chaque fois qu'on a trouvé un appartement qui nous convenait, avant même qu'on le visite, il n'était déjà plus disponible".

Marie elle, commence un master en alternance à Lille début septembre. Elle a déjà visité une quinzaine de biens. "Je dépose mon dossier après chaque visite, mais je n'ai jamais de réponse. J'ai fait mes études à Lille pendant trois ans et _je n'ai jamais autant galéré à trouver un logement_. J'ai l'impression que le marché est aussi saturé qu'à Paris".

Trop peu d'offres

Une agent immobilière de Lille, qui préfère rester anonyme, raconte " J'ai publié l'annonce pour un logement rue d'Arras hier. J'ai reçu une cinquantaine d'appels quelques minutes après l'avoir postée. Le loyer est de 560 euros par mois pour un bien en bon état. J'ai fait deux visites, il sera loué dans la journée".

Lucien Masse dirige une agence immobilière dans le Vieux-Lille. Selon lui, à cette période de l'année, il y a toujours une pénurie de logement. " Il n'y a pas assez d'offres simplement car il y a plus d'étudiants que d'appartements à Lille. Tous les étés c'est compliqué. Depuis quelques années ça l'est encore plus à cause de Parcoursup. Beaucoup de jeunes étudiants n'apprennent que très tard qu'ils sont affectés à Lille. Ils arrivent après la bataille, _en terme de logement c'est premier arrivé, premier servi_".

Il faut donc s'armer de patience et continuer à regarder les différentes annonces. Selon Lucien Masse, des appartements pourraient se libérer en septembre.