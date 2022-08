Pénurie de maîtres-nageurs : l'impossibilité d'assurer sécurité, baignade et activités nautiques

Pour assurer l’ensemble des prestations promises par la base de loisir de la Warenne, à Charleville-Mézières, il faudrait quatre paire de yeux de maîtres-nageurs. En pleine saison touristique, le lieu n’en possède que trois.

Conséquence : ils interdisent les pédalos et les canoës, et la baignade surveillée n’est autorisée que de 14h à 18h, au lieu de commencer à 13h. “Nous avons fait la route pour faire du pédalo et nous apprenons que c’est inaccessible, donc un peu déçu”, confie Adèle, venue spécialement des alentours de Reims pour profiter d'une après-midi au bord de l'eau.

Selon la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs, il manquerait 2000 diplômés sur l'ensemble de la France. Et la base de loisir de la Warenne, à Charleville-Mézières, peine donc à recruter, après avoir perdu ses deux maîtres-nageurs, témoins de la noyade d'un garçon de six ans, mi-juillet.

J’ai accepté pour les trois semaines, mais il est hors de question que je revienne sur ce site si c’est pour retrouver les mêmes conditions de travail et le même salaire ! -Fatéhi Maskri, surveillant de baignade

Un salaire plafonné et des conditions de travail qui se sont détériorées

Fatéhi Maskri est militaire et maître nageur formateur. Selon lui, il y a bien une raison pour laquelle les jeunes ne veulent plus candidater : le salaire.

Le maître-nageur a été appelé pour une mission de trois semaines sur la base de loisir, pour travailler 6 jours sur 7, le lundi étant le jour de repos. Il sera payé aux alentours des 900 euros. “Est-ce que c’est valorisant, quand on touche une somme pareille, pour la personne qui fait ce métier ?”, s’offusque-t-il. “Je comprends les personnes qui ne veulent pas venir sur la base de la Warenne. Le salaire est trop bas et pour les conditions de travail, un exemple : mon collègue porte un tee-shirt blanc alors que la réglementation spécifie bien qu'il faut avoir un tee-shirt jaune fluo. Et on ne lui a pas fourni..."

Il faudrait quatre maîtres-nageurs pour faire tourner correctement la base de loisir de la Warenne. © Radio France - MASSON Marie-Amélie

Un métier à responsabilité

Sur la grille tarifaire, Geoffrey hausse un peu les épaules. Il est venu en renfort pendant seulement cinq jours : “Moi, je demande à ce que les jeunes viennent voir le métier. Certes, il y a des responsabilités et il faut assurer la surveillance et les soins, mais l’endroit est calme”, assure-t-il avant de se faire couper par un baigneur qui a trop étiré la jambe.

"Les jeunes", c'est souvent eux qui postulent pour surveiller les lieux de baignades. "C'est beaucoup moins pesant de travailler en tant que marchand de glaces ou dans un commerce pour un job d'été, que de travailler en tant que surveillant de baignade avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête...", conseille Fatéhi Maskri.

Les deux maîtres nageurs l’ont déjà décidé : ils ne reviendront pas sur le site l’année prochaine.