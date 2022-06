Pénurie de maîtres-nageurs dans les piscines du Nord-Pas-de-Calais

Rémunération, horaires décalés, nécessité de se former… La profession n’attire plus, et de plus en plus de piscines et de centres aquatiques manquent de maîtres-nageurs.

10 à 12% des postes de maîtres-nageurs sont vacants en France, selon l’ASPORTA (Association sport et agglomérations). Et les Hauts-de-France n’échappent pas à la règle. C’est le cas à Lambersart, où la mairie cherche la perle-rare pour sa piscine municipale depuis… septembre dernier. Plus d’une dizaine de candidats se sont intéressés au poste, mais aucun ne l’a choisi in fine.

Depuis quelques mois, les habitués croisent Nathan, un maître-nageur sauveteur indépendant qui assure l’intérim. Oui, mais voilà, son contrat se termine ce 17 juin, et après… plus rien. Thomas va faire la saison ailleurs, et la mairie cherche désespérément un remplaçant. Et si aucun maître-nageur ne pose ses valises à Lambersart, alors l’amplitude horaire risque de diminuer, au détriment des usagers.

La municipalité craint particulièrement la rentrée de septembre et le retour des scolaires. « Il nous faut trois maîtres-nageurs à temps plein pour assurer le planning hebdomadaire », assure Thomas Hubert, adjoint en charge des sports à Lambersart.

Pour quelques jours encore, Nathan (à droite) complète l’équipe de 3 maîtres-nageurs. Et trouver un remplaçant sur le long terme n’est pas évident © Radio France - Pierre Frasiak

Les formations ne font pas le plein

Le problème n’est pas local mais structurel : il n’y a pas assez de candidats pour passer le diplôme de maître-nageur sauveteur. Résultats, les trop rares diplômés choisissent les centre-aquatiques les plus attractifs en terme de salaires et les autres lieux de baignade ont la tête sous l’eau.

Jean-François Druon dirige Performeo, un organisme qui propose des formations de maîtres-nageurs. Et lui aussi ne peut que constater la pénurie : « Cette année on a formé 35 maîtres-nageurs. Il y a à peu près 80 offres d’emplois dans les Hauts-de-France, on aurait pu former les 80 personnes. On a les formations, les formateurs, les lieux de formation, les financements pour les formations… Mais on manque de candidats pour résoudre ce problème d’emploi ».

L’Association sport et agglomérations pointe trois axes de travail pour attirer de nouveaux maîtres-nageurs : la rémunération, les horaires, et la formation.