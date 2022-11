Pénurie de médicaments : Les pharmacies corses ne sont pas épargnées

Une nouvelle pénurie de médicaments impacte les pharmacies, alors que le pays s’apprête à faire face à un hiver particulièrement rude, du fait notamment de la grippe ou encore de la Covid-19.

Manque de matières premières, délocalisation de certains sites de production, guerre en Ukraine… les raisons avancées pour tenter de justifier le problème sont nombreuses…

Dans son officine, à Ajaccio, Paule Marcaggi n'est pas surprise de cette nouvelle pénurie de médicaments. « Ça dure déjà depuis un moment » dit-elle. « Ça va encore durer ». Et même si le phénomène est récurrent, difficile pour cette pharmacienne de déterminer la véritable source du problème... « Pénurie de matières premières, je ne pense pas. Puisque je prends l’exemple du Doliprane® qui manque. Alors que nous avons l’Efferalgan® et le Dafalgan® qui sont tout à fait la même molécule et qui, eux, ne manquent pas. Comment expliquer cela ? On ne sait pas, ce n’est pas au niveau des pharmaciens. C’est au niveau national et peut-être même au-delà ».

« Les laboratoires vendent au plus offrant »

Les comprimés à base de paracétamol, de cortisone et les antibiotiques sont ceux qui manquent le plus dans les officines. Sandrine Leandri est pharmacienne et vice-présidente du syndicat USPO de Corse. Et pour elle, il y a plusieurs raisons à ce manque...

« Nous avons un problème au niveau de la pénurie de matières premières qui, pour la plupart, viennent de pays étrangers à l’Europe. Cela pose des soucis d’approvisionnement » explique Sandrine Leandri. Et d’ajouter : « Les laboratoires vendent au plus offrant. Nous, en France, nous sommes un pays où les médicaments sont les moins chers. Et les laboratoires essayent de payer leurs matières premières le moins cher possible. Et malheureusement le jeu du marché fait qu’ils sont souvent non-prioritaires ».

Selon les estimations, la pénurie devrait durer au moins, jusqu'à la fin de l'hiver.

Un reportage de Laurent Di Fraya