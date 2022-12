Pénurie de médicaments : situation tendue pour les pharmacies d'Indre-et-Loire à l'arrivée des fêtes

Entre les ruptures de matières premières, les retards d'approvisionnement et les épidémies hivernales qui s'intensifient ces derniers jours rien ne va plus dans les pharmacies d'Indre-et-Loire qui font face, comme à Joué-lès-Tours à une situation de pénurie pour certains médicaments. Depuis 15 jours, quasi impossible pour elles d'être réapprovisionnées en antibiotiques pour enfants.

Un médicament est plus que jamais sous haute tension, l'amoxicilline, l'antibiotique, le plus prescrit chez l'enfant qui soigne notamment les angines ou abcès.

"On utilise le système D" déplore Isabelle Moulin, une pharmacienne. Ainsi pour faire face aux manques, elle délivre depuis des jours de l'amoxicilline pour adulte. "Les parents doivent diluer le comprimé avec de l'eau et avec une seringue et en fonction du poids de l'enfant, on adapte la dose", précise la professionnelle de santé.

"Moi mon métier, c'est de soigner les gens et ne pas pouvoir le faire cela me pèse énormément"

Une opération qui ne rassure pas franchement Noëlla, maman d'une petite fille de deux ans. "Ce n'est pas facile de lui donner avec une seringue. Ce n'est pas facile à doser et j'ai peur de l'empoisonner", précise cette mère de famille. Mais il n'y a pas vraiment d'autres choix. Impossible pour les officines de savoir quand et dans combien de temps, elles pourront obtenir de nouveaux le médicaments. "Je n'ai jamais vu de rupture à ce point là. Cela fait tout de même deux trois ans que l'on a des ruptures sur des médicaments, mais on avait toujours des solutions. On est vraiment démunis", ajoute Victor Fruchard, gérant d'une autre pharmacie.

Une situation qui s'annonce d'autant plus tendue pour la nuit de Noël. Une garde durant laquelle les pharmacies sont davantage sollicitées pour des enfants malades. "J'ai mis quelques stocks de côté d'amoxicilline pour dépanner une quinzaine de patients. Je ne pense pas en faire plus. On ne peut pas vraiment assurer une mission de santé publique comme on nous le demande. Moi mon métier c'est de soigner les gens et ne pas pouvoir le faire cela me pèse énormément", s'alarme Isabelle Moulin.

Une pénurie plus générale ?

Des pénuries qui touchent aussi l'ensemble des sirops destinés aux enfants comme le doliprane précise de son côté Victor Fruchard. Une pénurie qui guette aussi les médicaments pour adultes. Le pharmacien assure manquer notamment de cortisone faute de livraison.