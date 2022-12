Pénurie de Papa Noël en Gironde : "La fatigue, le stress, l'énervement" découragent certains candidats

Après la moutarde et l'huile, la pénurie de Papa Noël touche la France en cette fin d'année 2022. "C'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent" enfiler le costume rouge et blanc, confirme Wilfried, exposant au marché de Noël de Bordeaux. Avec 27 réveillons au compteur, l'un des doyens des festivités tient deux stands, l'un proposant crêpes et vins chauds, l'autre des photos avec... le Père Noël.

"On a appelé des agences, bien sûr, mais il n'y a personne qui s'est présentée chez nous. On avait un habitué qui venait depuis quelques années, mais, comme on dit, il nous a fait faux bond au dernier moment. Il n'en voulait plus à cause de la fatigue, le stress, l'énervement."

L'agence d'événementiel Cosmo à Bordeaux est également confrontée à cette pénurie de Père Noël : "Effectivement, ce n'est pas facile de trouver un Papa Noël disponible pendant ces fêtes. On avait déjà du mal à en trouver depuis quelques années", précise Chloé. Une désaffection qui n'est pas sans rappeler les difficultés de recrutement dans d'autres secteurs depuis la crise Covid (Hôtellerie, restauration...).

Etudiant, comédien, qui sont les Papa Noël de Gironde ?

Face à la pénurie de Papa Noël, certaines collectivités et associations de commerçants se sont tournées vers des agences de casting ou d'intérim, avec plus ou moins de succès. Wilfrid a finalement trouvé un jeune candidat. Lucien, étudiant en BTS à Bordeaux, a accepté de prendre la pause avec les enfants plusieurs heures par jour. "Les études, ce n'est pas facile du tout. Surtout que je n'ai pas de revenu fixe. Donc ce job de Papa Noël permet de passer les vacances en se faisant un petit peu de sous. Et ça me permet de perpétuer la tradition que faisait mon grand-père".

"Oh oh oh, bonjour les enfants, comment ça va, vous avez été sages ?" Le centre commercial Mériadeck de Bordeaux a, de son côté, fait appel à une agence toulousaine pour trouver un Papa Noël. Il s'agit d'Olivier, un comédien de 49 ans, sosie professionnel de Freddy Mercury. Ce n'est pas la première saison où l'acteur arbore la longue barbe blanche. "Je ne compte plus les années, mais tout se passe bien, dans l'ensemble, c'est un régal."

A quelques exceptions près. "L'enfant qui m'a vomi sur la barbe par exemple", raconte Olivier qui préfère ne pas dévoiler son salaire, "ça fait partie de la magie de Noël". Tout au long de la journée, les enfants viennent sur ses genoux pour la photo et pour s'assurer que leur liste de cadeaux est bien parvenue au Pôle Nord. "Moi, dit une fillette, j'ai commandé une manette pour jouer et je vais la cacher pour que maman la trouve pas".

Le Père Noël "Olivier" prend la pause avec une famille de touristes dans le centre commercial Mériadeck à Bordeaux © Radio France - JB

"Est-ce que tu avais froid au Pôle Nord ? Comment ça se fait que je te vois toujours sur la télé ? Est-ce que c'est toi le vrai Père Noël", interroge Cameron, 5 ans. "Je suis le vrai Père Noël, répond Olivier, mais pour avoir tous les cadeaux que tu as commandés, il va falloir être très sage et de temps en temps, je te vois faire des bêtises." Cameron s'inquiète brutalement : "Tu m'as vu ?"

Il n'y a pas que les enfants qui en appellent au Papa Noël. "Pas plus tard qu'hier, une mamie est arrivée en pleurs. Elle avait besoin d'un câlin du Père Noël". Certains échanges avec les plus petits bouleversent également Olivier. "Malheureusement, il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas fait de liste car ils n'ont pas de cadeau pour Noël. Papa et maman ne peuvent pas".

"Bonjour ! Comme tu es toute mignonne", lance le Papa Noël à une fillette de 6 ans avant de rapidement déchanter. "Je ne crois pas au Père Noël", répond la petite Fati. "Sa barbe est collée, c'est faux, sa ceinture, aussi est fausse. Ses bottes sont en plastique et son bonnet surtout il est faux. Je ne crois pas au Papa Noël, ni au lapin de Pâques, ni à la fée des dents." En revanche, sa maman âgée d'une quarantaine d'années, croit toujours, elle, au Père Noël.