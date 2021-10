Pénurie de personnels soignants : "il manque 1.800 personnes en Haute-Savoie"

En Haute-Savoie, si le manque de personnels soignants n’est pas nouveau, aujourd’hui, il atteint des sommets. D’après une enquête de l’ARS (Agence régional de santé) que France Bleu Pays de Savoie a pu consulter, le déficit est estimé à 1.800 personnes. Du médecin à l’aide-soignant, des hôpitaux aux Ehpad en passe par les centres d’accueils pour personnes handicapées, la pénurie concerne tous les secteurs.

Fuite vers la Suisse

Plusieurs raisons expliquent ces difficultés à recruter. Sans surprise, on retrouve la fuite vers la Suisse des infirmier.ère.s. Selon l’ARS, _"_75% des infirmières suisses sont françaises et ont été formées en France. 90% des infirmières françaises travaillant en Suisse résident en Haute-Savoie." Un constat qui irrite de nombreux directeurs d’établissements. "En période de crise, il faut trouver un système avec nos voisins pour réguler tout cela", lâche Éric Lacoudre à la tête de plusieurs Ehpad dans le département et membre de l’AD-PA (Association des directeurs aux services des personnes âgées).

En plus de l’exode vers la Suisse, la crise sanitaire a également eu un effet négatif sur les effectifs en incitant de nombreux professionnels à changer de métier. Enfin, le refus de l’obligation vaccinale par certains soignants est une "source de tension supplémentaire pour les ressources humaines" confie un professionnel de santé. Fort de ce constat, des voix s’élèvent pour demander une intervention rapide de l’État sur la question des salaires avec le retour d’un vieux serpent de mer, la création d’une prime de vie chère pour les soignants de Haute-Savoie.

